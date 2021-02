Se billedserie Ikke alle mink i Danmark er aflivet. De er stadig en plage på havnene i Hundested og Lynæs. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: De sidste mink er ikke aflivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De sidste mink er ikke aflivet

Halsnæs - 09. februar 2021 kl. 04:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

»Nu aflives de sidste mink i Danmark.«

- Bare det var så godt, siger havnefoged i Hundested havn Søren Brink om overskriften, som fangede hans øjne for nogle dage siden og dækker over, at de sidste besætninger med avlsmink skulle aflives i sidste uge.

På Hundested havn er man nemlig stadig plaget af mink. Et problem der har stået på i 8-10 år og bare har vokset sig større.

- Jeg skønner at der stadig er 20-30 mink på havnen, de er ikke til at slippe af med, siger Søren Brink.

I samarbejde mellem Torup Jagtforening og Naturstyrelsen er der ellers sat fælder op, men minkene er bare blevet flere siden de begyndte at dukke op. Problemet opstod formenlig fordi nogen for år tilbage har sat et par stykker ud på havnen, hvor de særligt lokkes af fiskeaffald og søger ned i både, hvor de skider, pisser og bygger reder!

God fangst i Lynæs I Lynæs havn har man oplevet nøjagtig det samme gennem flere år, og her har havnefoged Morten Frederiksen tænkt det samme som hans kollega i Hundested.

- Jeg vil da også at høre Mette (Frederiksen, statsminister, red.) om vi kan få 333 kr. eller hvor meget det nu er pr. styk dem vi afliver og få penge i ni år fremover, siger han med et skævt smil.

I Lynæs havn har man faktisk for nylig haft større succés med at udrydde minkene end tilfældet har været i Hundested.

- Op til jul havde vi en mand i jobprøvning, som tilfældigvis var jæger. Og han nåede at fange 7-8 på en måned, fordi jeg fik købt de rigtige fælder og fik sat dem op målrettet de steder, hvor vi har fået klager fra bådejere, fortæller Morten Frederiksen, der også tidligere har samarbejdet med jagtforeningen uden det gav de store resultater.

Han håber at fangsten har gjort et godt indhug på bestanden, men tør ikke tro på, at man har fået udryddet alle, da de flytter sig meget rundt.

- Desværre er de nok ikke væk allesammen. Og det er bogstaveligt noget skidt, det værste er at de bliver ved med at gå i de samme både, særlig én båd har været hårdt ramt, siger Morten Frederiksen.