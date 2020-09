Glade smil ved underskrivelsen af budgetforlige fra Walter Christophersen (DF), Michael Thomsen (V), borgmester Steffen Jensen (S), Anja Rosewngreen (SF), Thue Lundgaard (EL) og Helælge Friis (S). Foto: Niels J. Lasen

De fem og velfærdsmillionerne

Halsnæs - 30. september 2020 kl. 17:21 Af Niels Jørgen Larsen

Efter et gråt, »rædselsbudget« fulgt af en aftale, som de samme fire partier bag sidste år kaldte et regnbuebudget, så er budgetaftalen for 2021 i Halsnæs Kommune indgået med »fuldt hus«. Samtlige 21 byrådsmedlemer fordelt på fem partier med den ikke særlig mundrette betegnelse AVOFØ står bag det forlig, som onsdag blev præsenteret i byrådssalen forud for Økonomiudvalgets møde.

- Det er en glædelig dag at alle 21 i byrådet står sammen om en aftale, indledte borgmester Steffen Jensen (S), og ordførerne for de fem partier fulgte trop med gensidig ros til borgmesteren og forhandlingsklimaet.

Budgettet rummer ikke mindst en investering i de kommunale ejendomme på 290 mio. kr. over de næste fire år. I forhold til borgmesterens oplæg er der flyttet lidt rundt, bl.a. udskydes en ny svømmehal til 2023, mens der her og nu sættes gang i renoveringen af den for tiden lukkede Hundested-hallen.

Idrætslivet kan derudover se frem til en større pulje at fordele. Idrætspuljen tredobles næsten over fire år fra otte til 22 mio. kr.

I forhold til borgmesterens forslag er der i stedet for seks mio. kr. til forbedret ældrepleje afsat 7,5 mio. kr. Blandt andet til at sikre selvstændig ledelse på det enkelte plejecenter og flere aktiviteter for de ældre. Og på børneområdet kommer der flere pædagoger, svarende til 60 procent uddannet personale i dagistitutionerne.

Inden onsdag morgen var omme, var der kommet samlet næsten 100 høringssvar til budgettet, men politikerne kunne forsikre at de havde læst dem alle, inden de sidste detaljer i forligsteksten blev aftalt.

Rigtig mange høringssvar handlede om et forslag til ny struktur for gæstedagplejen. Her understregede borgmester Steffen Jensen og udvalgsformand Helge Friis at den nuværende struktur skal ændres, men at man nu vil se på de nye forslag, der er fremsat, og gå i dialog med forældre og dagplejere om det.

Ældrerådet og kommunens plejecentre har udtrykt skepsis ved et effektiviseringsforslag, der skal spare tre mio. kr. årligt på vikarer i forbindelse med at der ansættes mere fast personale. Borgmester Steffen Jensen har drøftet det med administrationen og vælger at fastholde forslaget, da han tror det kan lade sig gøre.

