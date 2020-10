"De fedeste grin i verden"

Thomas N. Thomsen er tømrer på fuld tid, fodboldcoach på deltid og så har han kult-status som træner for FC Zulu

Jo, den er god nok. Det er lokale Thomas N. Thomsen som sammen med sit 'gamle' FC Zulu-mandskab atter er at finde på TV-skærmen i primetime - den bedste sendetid.

"Hva' dælen er det ikke Thomas Thomsen der løber rundt på sidelinien og prøver at banke taktik ind i hovedet på en flok helt umulige fodboldnørder".

"Nogenlunde samtidig er TV2 i gang med planlægningen af den første sæson med fodboldholdet FC Zulu, et reality-program hvor man sammensætter et fodboldhold af spillere der aldrig har spillet fodbold før endsige dyrket sport. Mark Strudal bliver så hentet ind som coach, og han spørger så mig, om jeg vil tage mig af selve træningen, og hjælpe lidt til ved siden af det hele", fortæller Thomas N. Thomsen.

"Jamen det starter jo helt tilbage i 2002, da jeg er i gang med at tage min A-træner licens som fodboldtræner. På samme kursus er bl.a. Mark Strudal og vi falder hurtigt godt i spænd", fortæller Thomas N. Thomsen. Han fortsætter:

Men hvorfor er det lige, at Thomas N. Thomsen står der på sidelinien, hvordan er den trænertjans egentlig kommet til 'den lille tømrer fra Frederiksværk'?.

Anledningen er den nye 'Zulu-sæson', hvor et helt nyt kuld af spillere, der aldrig nogensinde har rørt en fodbold før, forsøger spillets ædle kunst, og hvad er mere nærliggende end en træningskamp mod Zulu-holdet anno 2004.

Kedeldragt og træskostøvler

Det bliver en helt igennem fantastisk oplevelse for T.N.T som Thomsen kaldes i daglig tale på vores breddegrader:

"Alene udvælgelsen af holdet var kanon. Vi søgte spillere i alderen 17-25 år på Facebook, kravet var, at man aldrig havde spillet fodbold før. Der kom over 100 henvendelser, og til den første (fodbold)snak og træning, mødte folk jo op i kedeldragter, træsko og støvler, det var helt vildt", erindrer Thomas N. Thomsen som sideløbende med Zulu-trænergerningen var træner for Ølstykkes U/19 divisionshold, og så også lige tømrer på fuld tid.

"Efter de forskellige prikkerunder, hvor folk med bare den mindste relation til fodbold blev sorteret fra, lykkedes det at få sammensat det første FC Zulu mandskab", fortæller Thomas n. Thomsen.

Meget hurtigt blev TV-serien om de helt umulige fodboldspillere, der ikke kunne 'tage to med en ballon' en gedigen seer-succes. Zulu-drengene blev meget populære, nærmest med kult-status: