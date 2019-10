Se billedserie Luise Haugen står bag Galleri Haugen i Lynæs. Her kan man hendes eget kunst og malerier af faderen Arne Haugen Sørensen. Privatfoto

Datter åbner galleri med berømt fars kunst

Halsnæs - 29. oktober 2019

Som det eneste sted i Danmark får Lynæs nu et galleri, der viser maleren Arne Haugen Sørensens kunst, der tidligere har været forbeholdt familiens galleri i Frigiliana i Andalusien. Bag Haugen Galleri står malerens datter, Luise Haugen, der også selv er kunstner og nytilflytter i Lynæs.

I de sidste 25 år har der ikke været noget fast sted i Danmark - bortset fra Grønningens årlige udstillinger - hvor man har kunnet følge Arne Haugen Sørensens kunst. Den berømte maler fik sit eget museum i Videbæk i 2017, men hans nye kunst har været forbeholdt galleriet i den lille hvide landsby Frigiliana i Andalusien, hvor familien har boet de sidste 38 år. Alle i familien arbejder med kunst, så da Arne Haugen Sørensens datter, Luise Haugen, besluttede sig for at forfølge drømmen om at åbne et galleri her i landet, var det helt naturligt, at Haugen Galleriskulle repræsentere Arne Haugen Sørensens kunst i Danmark.

Der er langt fra Andalusien til Lynæs, men undervejs har Luise Haugen gjort stop i en hel del år på Frederiksberg, hvor hun har arbejdet som freelance grafisk designer og kunstner og fået skabt sig en familie med mand og to skønne børn. Til sidst blev både plads og muligheder for trangt, og tidligere på året besluttede familien sig for at flytte til Lynæs, og det har åbnet op for en masse nye idéer og muligheder.

- Det er som en drøm, der er gået i opfyldelse, og det har givet mig muligheden for at samle mit arbejde med både grafisk kommunikation, maleri og et kunstgalleri. Der er også så utroligt mange ligheder mellem Frigiliana og Lynæs. Lyset i Lynæs minder om lyset i Spanien, og der er samme idylliske stemning. Efter 18 år i København, er det næsten som at flytte 'hjem' igen, fortæller Luise Haugen.

I det nye galleri vil man ud over Arne Haugen Sørensens nye værker også kunne opleve Luise Haugens egne værker samt værker fra hendes mor og søster, Dorthe Steenbuch Krabbe og Caroline Krabbe - og med tiden også fra andre spændende kunstnere. Der vil være malerier, kunsttryk, litografier, raderinger, tegninger, skulpturer og udstillinger, som udvikles og ændres undervejs, så der altid vil være mulighed for at gå på opdagelse i et nyt udvalg af flotte værker, originalgrafik, bøger, plakater og postkort.

- Jeg ser frem til at udvikle Haugen Galleri og formidle gode kunstoplevelser i Lynæs, hvor både børn, unge, voksne og ældre er velkomne. Med galleriet håber jeg at kunne gøre kunsten mere tilgængelig og skabe værdifulde oplevelser for mange mennesker, fortæller Luise Haugen.

Haugen Galleri åbnede søndag den 27.oktober, og der vil være fernisering senere på året. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden (www.haugengalleri.com/nyt) og få de seneste nyheder og information om udstillinger, tilbud, ferniseringer og arrangementer.