Frivilliges indsats er afgørende for den danske velfærd, mener seks ud af 10 danskere. F.eks. har ældre på landets plejecentre stor glæde af hundebesøg. Foto: TrygFonden.

Danskerne er ikke i tvivl: Frivillige er vigtige for velfærden

Halsnæs - 11. november 2020 kl. 12:48 Kontakt redaktionen

Besøgsvenner, lektiehjælpere, fodboldtrænere, hjerteløbere, indsamlere, mentorer og bestyrelsesmedlemmer.

Fire ud af 10 danskerne udfører, ifølge Frivillighedsrapporten fra CFSA, frivilligt arbejde.

Og frivillighed er afgørende for den danske velfærd, mener seks ud af 10 danskere. Det viser nye tal fra TrygFonden, der har undersøgt frivillighed.

Resultatet overrasker ikke professor i sociologi på Roskilde Universitet, Thomas P. Boje:

"Frivillighed er blevet vigtigere end førhen, fordi den betalte velfærd er blevet rationaliseret og effektiviseret. Der er simpelthen ikke tid nok til, at fx plejehjemspersonalet kan sidde og tale med beboerne 20 minutter ad gangen. De frivillige har tiden, og de går til opgaven med ønsket om at gøre noget for et andet menneske," siger Thomas P. Boje.

Det bekræftes af TrygFondens undersøgelse, som viser, at 7 ud af 10 frivillige motiveres af at hjælpe andre mennesker.

Thomas P. Boje understreger, at frivillige udelukkende må være et supplement:

"Man skal huske på, at frivillighed aldrig må overtage velfærdsområderne. De skal varetages af professionelle. De frivillige må udelukkende være et supplement til at løse kerneopgaven."

Hundebesøg på Arresø Plejecenter

TrygFondens besøgshundekorps er et eksempel på engagerede frivillige. Hvert år er mere end 200.000 ældre og udsatte i kontakt med et af de i alt 800 frivillige besøgsteams, der består af nøje udvalgte ejere og deres hunde.

Hundene vækker glæde, mindsker ensomhed og giver lys i øjnene hos de ældre på landets plejecentre. Arresø Plejecenter har været en del af TrygFondens besøgshundeordning i seks år. Områdeleder Trine Christensen oplever, at de besøgshundeteams, der kommer på besøg, gør en kæmpe forskel for beboernes velfærd.

"Hundene har stor betydning for de ældre og er et kæmpe lyspunkt i deres hverdag. Det er tydeligt at se, at de frivillige besøgshundeteams har betydning for især de ældres mentale velfærd. Vi ser glæde og smil i beboernes øjne, og de her små, glædelige oplevelser skaber positive ringe i vandet," siger Trine Christensen og fortsætter:

"At TrygFondens besøgshundeteams er frivillige er helt essentielt for den succes, vi oplever med ordningen. For så ved vi, at de besøgende kommer af egen fri vilje, og på den måde fremstår de mere engagerede i sagens kerne," siger Trine Christensen.