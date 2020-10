35 ugers udlejning af megasommerhuse om året er for meget, mener Trine Torp (SF). Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansk særregel for sommerhuse på spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk særregel for sommerhuse på spil

Halsnæs - 12. oktober 2020 kl. 04:33 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Hvis der ikke sættes grænser for udlejning af store sommerhuse, kan særreglen om at danske statsborgere har fortrinsret til at købe sommerhuse i Danmark komme i fare. Det mener folketingmedlem for SF Trine Torp, der med bopæl i Halsnæs følger debatten om megasommerhuse i bl.a. Asserbo tæt.

- Retningslinjerne skal kunne holde i forhold til særreglen, vi har i EU omkring sommerhuse. Den regel har vi, fordi det er et stykke dansk kulturhistorie, og den er grunden til, at det er muligt for helt almindelige danskere at købe et sommerhus til en fornuftig pris.

Hvis det bliver en god forretning for investorer at købe eller bygge sommerhuse med det formål at leje dem ud, så vil det i følge SF'eren presse priserne i vejret og skubbe almindelige danskere af markedet.

- Og ryger særreglen først, så er der åbnet for udenlandske investorer. Så har vi ikke længere de sommerhuse og den særlige danske sommerhuskultur længere, siger Trine Torp.

Erhvervsstyrelsen har stillet forslag om at begrænset antallet af uger et sommerhus kan udlejes til 35 om året. Trine Torp så gerne, at tallet var lavere.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.