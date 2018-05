Hanne Kjærholms snegletoilet i beton blev tirsdag genindviet. Toilettets spiralform kommer mest til sit ret, når det bliver set oppefra. Foto: Halsnæs Kommune

Danmarks sidste snegletoilet genåbner

Halsnæs - 09. maj 2018 kl. 11:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tissetrængende turister og badegæster kan glæde sig over, at det ikoniske snegletoilet ved Nødebohuse tirsdag formiddag blev indviet forud for strandsæsonen.

Snegletoilettet er tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm og blev genindviet sammen med nogle af ægtefællen arkitekt Poul Kjærholms udendørsmøbler i beton, som er doneret af arkitektparrets arvinger og nu opstillet nær ved strandtoilettet.

Det såkaldte »snegletoilet«, der er opført i 1977, er støbt i beton og formet som en snegl. Det er råt i udtrykket, og har med den åbne konstruktion uden loft ingen lugtgener i modsætning til andre offentlige toiletter. Samtidig passer det fint ind i den omkringliggende natur.

Oprindeligt var det planen, at det gamle snegletoilet skulle rives ned, men i sidste øjeblik blev det i februar sidste år i stedet til en byrådsbeslutning om at renovere og bevare det særlige toilet ved stranden ved Nødebohuse, der så vidt vides er det sidste tilbageværende i Danmark.

Toilettypen, der arkitektonisk er ganske tidstypisk for 1970'erne, har man kunnet se mange steder rundt om i landet. Imidlertid er snegletoiletterne over de seneste ti år fjernet fra landskabet, blandt andet også i Halsnæs, hvor der er der nedlagt to af slagsen ved strandene omkring Hundested. De repræsenterer en kultur- og turisthistorisk værdi, og derfor besluttede Byrådet at bevare snegletoilettet ved Nødebohuse - det sidste i Halsnæs.

Halsnæs Kommune har de senere år haft fokus på at skabe bedre toiletfaciliteter ved strandene, ikke mindst af hensyn til de mange turister, der hver sommer trækkes til området af de dejlige badestrande. I dette tilfælde er der populært sagt slået to fluer med et smæk ved både at bevare det historiske toilet for eftertiden og samtidig sørge for gode faciliteter, som har betydning for den samlede oplevelse af besøg på badestranden.