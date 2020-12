Danmarks bedste drengehold

Dermed er tredive års guldtørke forbi, så længe siden er det sidst, at Heros kunne løfte pokalen som landets bedste drengehold ved et DM. Utallige sølv og bronzemedaljer er det blevet til siden 1990, men det er glemt nu. Endelig kom turen til Heros.

Herning formåede ikke at score et eneste point i de seks kampe mod de veloplagte og tændte Heros-drenge.

Holdindsats

"Det vil være fuldstændig forkert at fremhæve nogle af drengene, for det var en rendyrket holdindsats. Det sammenhold krydret med brydernes gode fysiske form gjorde, at Heros blev den mest suveræne vinder til et hold-DM i min tid i brydesporten", lød det efterfølgende fra Heros-leder Fleming Nielsen.

Med på det vindende Heroshold var følgende drenge: Gustav Skovbo, Jonas Petersen, Mathias Rasmussen, Ataken Arici, Mathias Holch, Marcus Ravn og Villas Christensen. Drengene blev flot bakket op af leder/trænerteamet , Michael Ingel, Johnni Rasmussen, Claus Palm, Mikkel Lassen og Flemming Nielsen.

"Og så synes jeg det er på sin plads, at fremhæve de drenge fra klubben som ikke var med på holdet i denne omgang. De drenge har også en kæmpe andel i guldet, de er i høj grad med til at frembringe det fantastiske træningsmiljø der er i klubben, det er guld værd", lød det afslutningsvis fra Flemming Nielsen.