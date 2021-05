'Danmarks bedste burger' på havnen

Som det mest imponerende, så skal de friske burger-pushere også repræsentere Danmark på verdensudstillingen i Dubai, så de har nok at se til.

Og på forhånd så tager 'Hungry Dane' nogle fornemme anmeldelser med sig til Hundested. I 2018 og 2019 udnævnte UrbanGuide som de første 'Hungry Dane' til at være Københavns bedste burger, og i 2020 vandt 'Hungry Dane' så prisen som den mest innovative burger ved finalen i konkurrencen for Danmarks Bedste Burger.

Fra tirsdag den 1. juni og resten af sommeren, skaber 'Hungry Dane' et burgerunivers på pladsen foran færgelejet.

”Dane Royal burgeren (Danmarks Bedste Burger 2020 vinder) består af langtidsstegt oksetykkam, confiteret i andefedt, korttids marineret med øl fra Skovlyst og afsluttet med tre forskellige oste og pyntet med den sprødeste bacon. Er du mere til kylling, så laver vi den lækreste Nashville Fried Chicken burger uden for Tenesse”, siger Martin Vang.

Det er Hundested-drengene Morten og Martin Vang, samt Tobias Andersen, der lover at pladsen mellem stranden og havnen vil blive en ægte burger-oase, hvor man sammen med deres tre unikke burgere kan nyde iskold vin fra vinbaren Nebbiolo og frisktappet fadøl fra Bryggeri Skovlyst.

Hundested Burger

Udover burgervinderen fra 2020, har 'Hungry Dane' designet en Hundested burger som består af 150g hakket oksekød fra Grambogård, hjemmelavet relish og burger creme, tre forskellige slags oste og hårdt røget bacon, alt sammen serveres i en lækker briochebolle.

Hundested Royal burgeren er gået videre til finalen i "Danmarks Bedste Burger 2021" som afholdes i København senere på året.

"Vi håber at Hundested vil tage godt imod os, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at skabe en hyggelige lille oase hvor lækre burgere, gode vine, iskold fadøl og ikke mindst den gode service er i højsædet", afslutter Martin Vang