Danmark vil sende kurder tilbage til Damaskus: - Jeg kommer slet ikke derfra!

FLYGTNING: Isa Kali er statsløs kurder og har ingen syriske papirer. Men han har boet og arbejdet i Damaskus, og der vil de danske myndigheder nu sende ham hen. Selv frygter han, at fængsel, tvangsrekruttering eller død venter ham, hvis han tager tilbage.

Den 28-årige kurder Isa Kali skal, hvis det står til de danske myndigheder, forlade Danmark og rejse til Damaskus om to dage. Han bor til daglig i Frederiksværk, men er blandt de flere hundrede flygtninge, som har fået besked i e-boksen om udrejse af landet. Der er bare ét problem: Isa Kali er ikke fra Damaskus. Han har ikke familie, hus eller rødder i området, men han arbejdede der en håndfuld år, inden, han flygtede til Danmark.

- Jeg har forsøgt at gøre myndighederne opmærksomme på, at jeg ikke er derfra. Jeg har vist dem mine papirer- mine kurdiske papirer - der viser, at jeg ikke er fra Damaskus. Derfor blev jeg registreret som statsløs, da jeg kom til Danmark, siger Isa Kali.

Han kommer fra en by i det nordøstlige hjørne af Syrien, tæt ved den tyrkiske og syriske grænse. Byen hedder Al Malikiyah - på kurdisk kaldet Dêrik - og den 28-årige gør det klart, at han kom fra Kurdistan til Danmark og er statsløs kurder. Alle statsløse kurdere har fået mulighed for at erhverve sig syrisk statsborgerskab, og derfor betragter de syriske myndigheder dem som syriske statsborgere.

Men Isa Kali har intet syrisk pas elle andre tilsvarende papirer, og det vil stille ham i en svær situation, hvis myndighederne holder fast i at sende ham til Damaskus.

- Jeg har ingen muligheder, hvis jeg skal rejse til Damaskus. Jeg er ikke fra Syrien og uden syriske papirer, kan man for eksempel ikke købe et hus i Syrien.

Vil ikke slå ihjel Isa Kali beskriver selv sin hjemby som "et fattigt sted". Derfor søgte han mod Damaskus cirka 800 kilometer væk for at søge arbejde som håndværker. Her arbejdede han i fire år med planer om at rejse tilbage til sin hjemby, når han havde tjent penge.

Han endte i stedet med at flygte, da han ikke ville kæmpe i Assads hær.

- Der udbrød krig, siger Isa Kali.

Den 28- årige kurder har anket myndighedernes afgørelse, og den 3. juni bliver Isa Kalis fremtid afgjort i Flygtningenævnet. Foto: Kasper D. Dønbo

Det har der været før. Kurdiske grupper har i årevis bekæmpet terroristorganisationer som Al Qaeda og ISIS, men denne gang var fjenden Syriens egen hær under ledelse af præsident Bashar al Assad, der har en skræmmende historik for at bombe, gasse og torturere dele af befolkningen i Syrien.

- Assad krævede, at vi skulle i militæret, men jeg ville ikke være soldat i hans hær. Jeg vil ikke slå andre mennesker ihjel, siger Isa Kali.

Værnepligt eller død Han kom til Danmark i 2014. Dengang var Isa Kali 20 år og i den værnepligtige alder. Det er alle mænd i Syrien, som er mellem 18 og 42 år. Det er den 28-årige kurder stadig, så ifølge Isa Kali vi han blive tvangsrekrutteret til militæret - eller lide en endnu værre skæbne.

- Hvis jeg vender tilbage dertil, så er der tre løsninger. Enten skal jeg i militæret. Hvis jeg nægter kommer jeg i fængsel eller dør, siger Isa Kali og gør det klart, at han derudover vil være ildeset af myndighederne, fordi han er kurder, udrejst illegalt og dermed forræder.

Den opfattelse deler myndighederne i Danmark dog ikke. De lægger vægt på, at Isa Kali er statsløs kurder uden syrisk statsborgerskab og ifølge deres oplysninger ikke skal aftjene værnepligt.

»Vi vurderer, at du ved en tilbagevenden til Syrien ikke er i risiko for individuel forfølgelse (...) som følge af, at du er i den værnepligtige alder (...) "Det kan ikke begrunde en ændret vurdering, at du frygter, at du vil blive tilbageholdt af de syriske myndigheder ved en tilbagevenden til Syrien, og at de syriske myndigheder selv vil ordne papirerne og søge om statsborgerskab for dig uden samtykke for derefter sende dig i krig«, skriver Udlændingestyrelsen i december i et brev til Isa Kali, hvor de afviser at forlænge hans opholdstilladelse.

To dage tilbage I Danmark har Isa Kali færdiggjort 9. klasse, gået på sprogskole og taget både kørekort, truckcertifikat og hygiejnebevis for at forbedre sine chancer for at få et job. Han har arbejdet på både en restaurant, en stålvirksomhed og i plastikindustrien. Desuden har han familie i Frederiksværk, hvor to af hans brødre, der ligeledes kom til Danmark fra Damaskus, deres koner og børn bor.

Men for halvandet år siden udløb hans midlertidige opholdstilladelse, og den 12.december 2020 - fik han som den eneste af brødrene besked om, at de danske myndigheder ikke vil forlænge hans opholdstilladelse.

Det skyldes, at de danske myndigheder som det første europæiske land har vurderet, at forholdene i Damaskus nu er af en karakter, hvor syriske flygtninge ikke har en reel risiko for at blive udsat for overgreb, hvis de vender tilbage. En holdning, som hverken EU, FN eller hjælpeorganisationer deler.

Danmark har dog intet formelt samarbejde med Assads regime, så hvis de syriske flygtninge ikke vil rejse hjem, skal de i stedet tage plads i et udrejsecenter, hvor de ikke må arbejde, studere eller deltage i samfundet.

Isa Kali har klaget over myndighedernes afgørelse og kan nu tælle dagene på en hånd til, at hans fremtid bliver afgjort.

- Jeg har en dårlig fornemmelse, men hvad skal jeg gøre? Det er Danmark, som bestemmer. Jeg vil ikke hjem. Der er godt her. Her er fred, jeg arbejder og jeg er glad, siger Isa Kali.

Den 3. juni skal han til den afgørende snak i Flygtningenævnet sammen med sin advokat.

- Jeg vil kæmpe for, at Isa får sin opholdstilladelse tilbage, for det er min vurdering, at Udlændingestyrelsens afgørelse er forkert. Det skal lykkes i Flygtningenævnet, så Isa kan fortsat sit liv i Danmark, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat og partner i advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm.