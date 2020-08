DanSteels store investering: Bygger Europas mest miljøvenlige stålovn

- Herhjemme findes ikke en lignende ovn i vores industri. Da jeg var direktør på værket i Verona, byggede vi også en ny ovn, det samme har man gjort i Belgien, men den her er nyere og bedre, siger Igor Sarkits, direktør for NLMK DanSteel, til Frederiksborg Amts Avis.

Ovnen vil i følge NLMK DanSteel reducere udledningen af CO2 og NOx ((en fællesbetegnelse for de seks forskellige gasarter der er dannet af forbindelser mellem kvælstof og ilt,red.) med henholdsvis 15 og 75 procent. Udledningen af NOx kommer helt ned på en fjerdedel af det, loven påbyder.

Det er dog ikke kun miljøet, som kommer til at nyde godt af stålvalseværkets nye investering. I produktionen vil DanSteel få nye muligheder.

- Vi kan øge produktionen med omkring 30 procent samtidig med, at vores emissioner bliver lavere, siger Igor Sarkits og uddyber:

- Det vil gøre det muligt at producerer tungere plader - op til 30 tons - og med bedre kvalitet.

De tungere plader og de nye produkter vil primært være målrettet offshore vindmølle-industrien, som DanSteel de seneste år har sigtet mere efter. Dels fordi markedet årligt vækster voldsomt, men også fordi der er færre spillere på markedet for offshore vindanlæg.

Den nye ovn har lange været på blokken hos stålvalseværket. Den er en del af den langsigtede strategi, som blev udarbejdet i 2017, og året efter begyndte DanSteel at arbejde på den del af projektet. Igor Sarkits har tidligere vist stålvalseværkets femårige planer frem på sit kontor, der omfatter opførsel af nye bygninger, indkøb og implementering af nye maskiner og ændringer i produktionslinjen.

Det drejer sig blandt andet om en 24 meter lang ACC (Accelerated Controlled Cooling, red.) og en ny kæmpestor »cooling bed«, der kan klare plader på op til 60 ton. Det kan kun et andet stålvalseværk i Europa matche. Begge dele bliver installeret i produktionslinjen, og så kan stålvalseværket nedkøle og håndtere tykkere plader.

Samtidig vil værket få bedre sammenhæng mellem produktionslinje og afsendelse, så man slipper for at transporterer pladerne unødvendigt meget rundt i området.

Hvad ovnen præcis koster vil direktøren ikke ind på. Han gør det klart, at den samlede langsigtede strategi koster mere end 400 millioner kroner og bliver finansieret af NLMK Group, der omfatter de andre europæiske værker og moderselskabet NLMK Novolipetsk i Rusland. Investeringen er den største siden købet af en ny valsestol til 750 mio. kroner i 2012.

I sommerferien udsendte DanSteel et støjvarsel, da selve piloteringen til den nye ovn blev igangsat. I tre uger kunne de monotone dunke-lyde høres fra værket.

- Vi er i gang med at bygge fundamentet her på værket, og det vigtigste udstyr til ovnen er ved at blive produceret hos leverandører, siger Igor Sarkits.