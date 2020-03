Stålvalseværket beskæftiger 430 medarbejdere. 64 af dem er i øjeblikket ikke på arbejde af forskellige grunde. Foto: NLMK DanSteel

DanSteel overvejer ikke lukning: - Vigtigt at bevare arbejdspladser

Halsnæs - 27. marts 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I otte årtier har aktiviteten på stålvalseværket genlydt i Frederiksværk, og selvom corona-virusset COVID-19 har nedlukket store dele af Danmark, så er der stadig fuld gang i de rødglødende ovne hos NLMK DanSteel, og det har den største virksomhed i Halsnæs Kommune ingen planer om at ændre på. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er vigtigt for medarbejderne at bevare deres arbejdspladser, for virksomhedens økonomiske indtjening og for det omgivende samfund, siger Torben W. Skaaning, HR-chef hos NLMK DanSteel, til Frederiksborg Amts Avis.

Han afslører, at den lokale mastodont har flere scenarier og planer, hvis corona-krisen udvikler sig yderligere. Umiddelbart er lukning, fyringer eller hjemsendelser af medarbejdere med løn ikke en del af de planer.

- Vi har kørt alle scenarier igennem, og det er bare et spørgsmål om at aktivere det nødvendige. Lige nu oplever vi stadig efterspørgsel hos kunderne og har en del ordre i pipeline. Så vi er slet ikke der, hvor vi hjemsender folk på løn eller er nødt til at foretage afskedigelser, siger Torben W. Skaaning.

Ikke brugt hjælpepakker Flere brancher lider under de omfattende retningslinjer, som staten har indført for at begrænse og forsinke smittefaren, og et enigt Christiansborg har derfor indført omfattende pakker, der skal hjælp erhvervslivet gennem krisen. DanSteel har fulgt tiltagene nøje, men har ikke benyttet sig af dem.

- Vi har overvejet regeringens tiltag om lønkompensation, men vi mener, at det er bedre at have produktionen kørende end at sende folk hjem med løn, siger Torben W. Skaaning og fortsætter:

- Vores branche er indtil videre ikke ramt. Byggepladserne er stadig i gang, og vi har stadig tilgang af ordre.

64 fraværende DanSteel beskæftiger 430 medarbejdere, men omkring 64 personer er i øjeblikket hjemsendt. Cirka halvdelen er sendt hjem, fordi de er i den særlige risikogruppe, som COVID-19 vil være særligt farlig for. Dertil kommer personale, som er syge, sendt i karantæne eller hjemmeophold og medarbejdere, som er sat i standby og skal træde til i nødstilfælde.

Den decimerede stab har indtil nu ikke haft betydning, men i sidste uge varslede DanSteel ændringer, som trådte i kraft i går.

- Vi har indtil i dag(onsdag, red.) kørt med fuld drift, hvor fire hold på skift arbejder døgnet rundt. Men vi har simpelthen for mange medarbejdere fraværende nu. Det er en udfordring, og folk i produktionen kan ikke blive ved at løbe stærkere. Derfor overgår vi nu fra 4-holds-skift til 3-holds-skift, siger Torben W. Skaaning.

Han kalder det afgørende, at medarbejdere vender tilbage efter sygdom og indgår i produktionsstyrken, og at kunder stadig efterspørger DanSteels produkter.

- Ellers vil næste skridt vil være en plan, der omfatter, at vi går ned til 2-holdsskift.

Selvom virksomheden har mange medarbejdere, så foregår DanSteels produktion over så stort et område og med metoder, som har medvirket til, at det først i sidste uge blev nødvendigt at varsle ændringer.

- Vores folk går ikke tæt sammen, men arbejder meget spredt i produktionen. Derfor har vi kunnet vente indtil nu med at foretage større ændringer. Vi har dog indført og indskærpet, at medarbejderne skal holde en passende sikkerhedsafstand på to meter mellem hinanden - det praktiserer vi både i administrationen, til møder og i produktionen, siger Torben W. Skaaning.

Virksomhedens kantine er dog lukket. Det blev den fredag den 13. marts efter statsministerens første alvorlige pressemøde. Siden da har medarbejderne selv skulle medbringe mad. Baderummene er desuden lukket.

På flere sprog DanSteel er et af flere europæiske stålvalseværk, som hører under det russiske moderselskab NLMK Group, men al aktivitet mellem de forskellige afdelinger i firmaet bliver nu holdt digitalt.

- Russerne var nogen af de første indenfor NLMK som forbød rejser udenlands og indenrigs, og det har NLMK Europe fulgt trop med. Alle internationale projekter kører stadig, men det hele foregår nu på Skype, så ingen medarbejdere udsættes for unødig risiko og smittefare, siger Torben W. Skaaning.

DanSteel eksporterer omkring 75 procent af produktionen, og virksomhedens internationale islæt betyder, at der dagligt stadig er trafik fra andre lande på værket. I havnen anløber skibe fra Rusland med slabs og færdige produkter sendes ud i verden. Gennem de karakteristiske porte ankommer lastbiler fra mange forskellige lande. Det stiller krav til, at virksomheden kan sige »vask hænder og hold afstand« på mange forskellige sprog.

- I havnen er der ingen kontakt, for der bliver folk ombord på skibene, og vi har typisk en eller to mand på land, som dirigerer pladserne. Lastbilschaufførerne instruerer vi både på engelsk, polsk, dansk og tysk om de regler og retningslinjer om afstand og hygiejne, der er indført, siger Torben W. Skaaning.