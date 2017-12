I 2018 slår DanSteel for første gang dørene op for offentlige rundvisninger. I alt kan interesserede borgere få et kig i stålvalseværket glohede indre fire gange. Foto: NLMK DanSteel

Send til din ven. X Artiklen: DanSteel åbner portene til rundvisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DanSteel åbner portene til rundvisning

Halsnæs - 14. december 2017 kl. 12:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stålvalseværket NLMK DanSteel åbner for første gang portene for en rå og autentisk rundvisning i det historiske stålværksområde i 2018, hvor interesserede borgere fire gange får mulighed for at komme helt tæt på varmen fra de glohede jernplader.

Det er Halsnæs Kommune og NMLK DanSteel A/S som i samarbejde inviterer til rundvisning.

- - Stålværket har altid haft, og har stadig, en stor betydning for Halsnæs. Det er derfor spændende for os som virksomhed, at vi i samarbejde med Halsnæs Kommune har skabt mulighed for at invitere interesserede borgere indenfor på en rundtur. Vi ser frem til at vise vores unikke omgivelser og give et indblik i vores arbejde, fortæller Igor Sarkits administrerende direktør for NMLK DanSteel A/S.

Det Danske Stålværk blev etableret i 1940 og eksisterede frem til 2002, hvor de gik konkurs. Samme år overtog Russiske NMLK DanSteel stålværket. Siden da har DanSteel fortsat produktionen af jernplader og sikret, at stålværket fortsat er med til at sætte Halsnæs på verdenskortet.

- I Halsnæs Kommune værdsætter vi det gode samarbejde med DanSteel, og det er med glæde, at vi sammen kan åbne portene og invitere kommunens borgere og turister på rundvisning i de historiske rammer DanSteel udgør. Det er en enestående oplevelse at møde de passionerede medarbejdere og se den fascinerende arbejdsproces. Det er en ubeskrivelig oplevelse selv at mærke varmen fra ovnen og duften af jern,« siger Helge Friis, formand for Udvalget for Vækst og Erhverv.

Der er planlagt i alt fire rundvisninger, hvor den første finder sted torsdag den 25. januar kl. 12. De øvrige rundvisninger finder sted torsdag den 26. april, torsdag den 26. juni og torsdag den 26. oktober, alle dage fra kl. 12.00-14.00.

Det er vigtigt at tilmelde sig i god tid, da der er et begrænset antal pladser på rundvisningerne.

Tilmelding sker på Halsnæs Kommunes hjemmeside under Erhverv, hvor du finder Arrangement kalenderen. Tilmeldingen åbner den 14. december 2017.