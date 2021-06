Dagens ret: Kakerlakker og rå lever

Trak vejret gennem sugerør

Eksempelvis blev samtlige deltagere begravet i sand, og kun udstyret med sugerør til at trække vejret med. En anden prøvelse lød på at spise et solidt stykke lever, råt selvfølgelig, ellers skulle den efterfølgende øvelse gennemføres uden fodtøj, og på et grus-areal med store sten var det ikke sjovt for fusserne.

Forkærlighed for kakerlakker var også en god idé at være udstyret med. For i løbet af aftenen ventede en svømmetur fra i den plumrede grønne sø, medbringende et stk levende kakerlak - i munden vel og mærke. velbekomme.

Indimellem disse uspiselige delikatesser ventede der selvfølgelig fysiske prøvelser helt uden for kategori, og i løbet af de seks timer var der adskillige deltagere der virkelig måtte grave dybt for at gennemføre.