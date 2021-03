DOF: Surferne forstyrrer fuglene

Det skriver Hans Rasmussen i et indlæg her i avisen (side 22), som Lynæs Surfcenter svarer på (side 23).

Et stigende problem Men hvad siger de lokale fugleentusisater: Er surferne ved Lynæs et problem?

"Surfere er et stigende problem i forhold til fuglelivet i nogle fuglebeskyttelsesområder, f.eks. området ud for Lynæs. "

"Vi har drøftet det flere gange i DOF Nordsjælland. Der er ingen, som vil gå ind i sagen - surferne opfattes som meget vigtige for Lynæs""

"Der er slet ingen tvivl om, at surferne forstyrrer fuglene. De skræmmer de rastende og fouragerende fugle væk. Både windsurfing og kitesurfing generer, men kitesurferne sejler med større fart og kommer længere ud, så fuglene generes i et større område."

"Ifølge fuglebeskyttelsesdirektivet skal de beskyttede arter i et fuglebeskyttelsesområde sikres uændrede eller forbedrede forhold. Og det er i hvert fald ikke tilfældet ved Lynæs. Man overholder i virkeligheden ikke reglerne i fuglebeskyttelsesdirektivet," fastslår Jørgen Jacobsen.

Regulering nødvendig

"Ud fra et naturmæssige synspunkt burde surfing forbydes i dette fuglebeskyttelsesområde. Surfing har stort set haft frit spil til at udvikle sig og har nu nået et niveau, hvor regulering er nødvendig af hensyn til natur og fuglebeskyttelse"