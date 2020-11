789 hektar natur bør i følge Danmarks Naturfredningsforening fredes på Arrenæs. Foreningens forslag skal denne måned behandles politisk i Halsnæs. Foto: Niels J. Larsen

DN vil frede en hel halvø

Halsnæs - 30. november 2020 kl. 12:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et gigantisk fredningsforslag, som omfatter hele 789 hektar på Arrenæs lander i denne uge på bordet hos politikerne i Udvalget for Miljø og Plan. Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker at frede hovedparten af Arrenæs og har anmodet Halsnæs Kommune om at være medstiller af et fredningsforslag. Fredningsforslaget omfatter de to store statsskove Auderød Skov samt Sonnerup Skov samt statsejede landbrugsjorde, en håndfuld store private landbrugsejendomme, en række mindre private ejendomme samt Auderødlejren.

- Det er en sag, som vores tidligere formand Ebbe Vitt lavede et oplæg til for år tilbage. Siden har det ligget urørt i en skuffe, men nu har hovedbestyrelsen besluttet, at der skal gøres noget ved det, siger Birgitte Benzon Bang, formand for DN Halsnæs.

Den omfattende fredning skal beskytte det, hun kalder »enestående natur«. Beskrivelsen dækker over de ældgamle skove, bevarede skrænter fra stenalderhavets tid, udstrakte rørsumpe, orkidérige enge, overdrev og moser, som tilsammen er hjemsted for et usædvanligt rigt plante- og dyreliv.

DN anslår, at der er over 630 plantearter - heraf mange sjældne - mindst 30 arter af dagsommerfugle, truede svampearter som Bleg Rørhat og Elme-Ruslædersvamp. Dertil kommer sjældne insekter havørne, isfugle, bævere, kærguldsmede og stor vandsalamander for bare at nævne et udpluk.

- Det er en fantastisk natur og meget fin natur, som vi ønsker bliver bevaret. Der har ikke været fabrik eller industri, som har ødelagt området, og der findes meget rig flora og fauna - blandt andet halvdelen af alle sjældne blomster, siger Birgitte Benzon Bang.

Lejr kan komme i klemme Auderød By og sommerhusområdet øst for Møllehøj er ikke en del af fredningsforslaget, men det er Auderødlejren, søværnets tidligere kaserne som i dag er ejet af private investorer. Her arbejder ejerne på at omdanne lejren til et eksperimentarium, demonstrationsanlæg og et udstillingsvindue for udvikling af bæredygtige teknologiske løsninger. Det skal gå under navnet Sustainia World, og mandag morgen er der lagt nye planer ud for, hvordan det skal føres ud i livet med støtte fra staten, fonde og et væld af eksperter.

En fredning kan dog sætte en kæp i hjulet på projektet, da det vil begrænse alle former for udvikling i området. Der har derfor været dialog mellem både DN, Halsnæs Kommune og lejerens ejere om at udtage lejren af fredningen.

- Vi regner med, at vi efter forhandlnig med kommunen kan trække halvdelen af Auderødlejren ud af fredningen. Så vil bygningerne ikke blive fredet, og visionen om et Sustainia World kan føres ud i livet. Det vil vi ikke spænde ben for, siger Birgitte Benzon Bang og fortsætter:

- Men jeg håber, at naturen bliver fredet, så der bliver indført plejepligt og nogle begrænsninger. Der bør være plads til begge dele.

Mere værd end million Arrenæs rummer i forvejen syv mindre fredninger og to fredningslignende deklarationer. De gælder blandt andet en række gravhøje og Dronningholm Slotsruin. Med den nye fredning vil de blive ophævet, så én stor fredning i stedet gælder på halvøen. Det vil skabe en fredningsmæssig sammenhæng mellem Roskilde Fjord og Arresø.

- Der er flere fredningner og fredede områder, men det giver mere mening og vil være bedre at have hele området i én fredning frem for en række småfredninger, siger Birgitte Benzon Bang.

Danmarks Naturfredningsforening har i Danmark en ret til at foreslå et naturområde fredet. Derudover kan kommuner og Miljøministeriet rejse fredningssager. Sagerne bliver behandlet i de lokale fredningsnævn, der beslutter, om området skal fredes. I dette tilfælde Fredningsnævnet for Nordsjælland, der et domstolslignende organ med tre medlemmer. Det er også nævnet, som fastlægger erstatningens størrelse til lodsejere, som kompensation for de indskrænkninger en fredning medfører.

Med ønsket om at frede stort set hele Arrenæs, medfølger derfor et tilsvarende stort estimat for, hvor meget der skal betales i erstatning. Lige nu er det bedste bud omkring 1,3 millioner kroner.

- Men naturen er mere værd end det. Det mener vi helt bestemt, siger Birgitte Benzon Bang.

Der skal ingen erstatning betales for natur, der er kommunalt eller statsejet, og kommunen skal - uanset om de er medstiller af forslaget eller ej - betale 25 procent af erstatningen.

Det er byrådet i Halsnæs Kommune, som i sidste ende skal tage stilling til, om kommunen vil være medstiller af fredningen.

- Vi håber, at de vil være med, men hvis det ikke er tilfældet, så rejser vi fredningssagen alligevel, siger Birgitte Benzon Bang.