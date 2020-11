DN advarer mod gravearbejde

"Natur og kultur på Halsnæs-halvøen er enestående og karakteristisk, urørt af store bygninger, samfund eller institutioner. Nærhed til flere skove og til havet på begge sider udgør en stor naturrigdom. DN Halsnæs kan ikke anbefale råstofgravning på halvøen Halsnæs, natur- og kulturværdierne skal bevares," står der i svaret til Region Hovedstaden, og der gives udtryk for bekymring i forhold til vandressourcer:

I udspillet om Region Hovedstadens kommende råstofplan er to arealer i Halsnæs udpeget som mulige graveområder, og det har udløst et høringssvar med kritiske kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) Halsnæs.

Tung trafik

DN advarer også om tung trafik til og fra graveområderne: "En eventuel fremtidig forøgelse af antallet af lastbiler med grus, sten, ler og sand vil være helt ødelæggende for fremkommeligheden. Trafikken på Halsnæs er i voldsom udvikling, DN Halsnæs mener, at råstofgravning på Halsnæs ville belaste yderligere, og anbefaler derfor ikke graveområder på Halsnæs," melder DN Halsnæs i høringssvaret, som også beskriver risiko for at skade dyrelivet samt kulturelle værdier i landskabet.

Afslutningsvist anbefales en ændring af råstoflovgivningen, således at de enkelte regioner ikke nødvendigvis skal være selvforsynende: Hovedstadsregionens behov for råstoffer er stort, men arealet til udvinding er relativt lille.