En lokal naturpolitik skal sætte fokus på og skærpe naturindsatsen i kommunen. Foto: Halsnæs Kommune

DN: Halsnæs bør have en lokal naturpolitik

Halsnæs - 07. september 2019

Naturen i Halsnæs bliver ofte fremhævet som kommunens største fortrin. Men naturen er her, ligesom i resten af landet og verden, presset. Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs kommunalpolitikerne til at gøre mere for naturen og indføre en lokal naturpolitik.

- I Halsnæs har vi store vigtige naturområder og rig natur. Og jeg oplever bestemt en lydhørighed og interesse for naturen hos vores politikere, men vi kunne godt blive endnu bedre til at styrke naturindsatsen. Og det kræver altså, at vi i kommunen for udarbejdet en egentlig naturpolitik, det er vigtigt for at prioritere og målrette indsatsen og få mest natur for pengene så at sige, siger Birgitte Benzon Bang, lokalformand for DN Halsnæs,

Tilbage i maj lancerede Danmarks Naturfredningsforening deres nye naturkoncept, Naturkommuner, som går ud på at hjælpe kommunerne til at gøre en større samlet indsats for naturen. Nu begynder konceptet er rulle ud over landet, hvor 12 lokale afdelinger nu inviterer kommunalbestyrelser til dialog om udvikling af en stærkere lokal naturpolitik. Det sker blandt andet også i Halsnæs Kommune.

Her har Birgitte Benzon Bang netop aftalt, at DNs oplæg »Halsnæs Naturkommune 2020« skal forelægges kommunens Grønt Råd senere på måneden. Herefter inviteres politikerne i Udvalget for Miljø og Plan til et dialogmøde for at udvikle en naturpolitik i Halsnæs kommune.

Udvalgsformand for miljø og plan, Anja Rosengreen(SF), kalder det en god ide.

- Naturen er vores væsentligste værdi, og derfor skal vi passe på den, beskytte den og give den god plads. Det kan en naturpolitik være med til at sikre. Vi skal diskutere, hvad der er væsentligt og få nedskrevet nogle ting, som sikre opmærksomhed på naturen, og at der bliver fundet penge til det. For det har altid været den store udfordring, siger Anja Rosengreen.

