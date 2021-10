Se billedserie Vi er naturens vagthund, siger næstformand og tidligere formand for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang. Foto: Allan Nørregaard

DN Halsnæs: Der mangler mange skridt til en naturpolitik

Halsnæs - 21. oktober 2021 kl. 05:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS: - Kommunen må beslutte retning og mål for udviklingen af naturen. Man er i gang, men der er mange skridt at tage endnu for at få en klar politisk retning for hvad man vil opnå og hvornår.

Sådan siger næstformand i DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang forud for arrangementet i Gjethuset på mandag 25. oktober med overskriften Halsnæs Naturkommune. Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at Halsnæs får en naturpolitik på samme måde som man har fastlagt retningslinjer på andre områder.

Mandagens arrangement i Gjethuset kl.16.30 til 20.30 bliver en blanding af oplæg, rundgang til forskellige stande og endelig en politisk debat som afrunding. Det er altså ikke et decideret vælgermøde om naturpolitik, men et arrangement som oprindelig var planlagt til afvikling for halvandet år siden i april 2020, hvor Corona kom og spændte ben for det.

12 stande

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, hvor der er 12 forskellige inforstande, som man kan besøge i flere omgange. Kl.17.00 byder Birgitte Benzon Bang velkommen sammen med borgmester Steffen Jensen (S), hvorefter Walter Brüch fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om et meget aktuelt emne, grundvandet, vores drikkevand.

Efter dette oplæg bliver der igen en halv time med rundgang til standene, inden Rikke Milbak får ordet under overskriften Vild med Vilje og giver idéer til hvordan de enkelte grundejer kan få en mere vild have og hvad kommunen kan gøre.

Efter endnu en rundgang til standene sluttes kl.19.00-20.30 med en debat mellem de tre borgmesterkandidater Steffen Jensen (S), Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (SF).

- Der er flere som gerne ville have været med, men vi har valgt at holde fast i det koncept vi besluttede for længe siden, siger Birgitte Benzon Bang.

Debatten styres af Peter Fjeldal, Sjællandske Medier.

Naturens vagthund

Op til valget har DN Halsnæs udarbejdet er folder "Vælg Naturen", der sætter fokus på de områder, man mener der bør gøres en indsats.

- I Halsnæs er vi omgivet af natur. Naturen er smuk, varierende og dejlig. Mange mennesker flytter netop til Halsnæs for at være tæt på naturen. Men passer vi på den? Der er udfordringer! Desværre læser vi om den ene natur-beslutning efter den anden, der undrer og får blodet i kog. Fejl-beslutninger fra politikere og fra forvaltningen, siger Birgitte Benzon Bang.

Hun nævner i den forbindelse eksempler som discgolfbanen i urørt skov, byggeprojektet Lynæs Søpark, megasommerhusene i Asserbo m.v.

- Den ene sag efter den anden vidner om, at en underbemandet forvaltning skal forholde sig til natur- og miljøsager, som ingen politiker har besluttet retningslinjer for Naturplejen er ganske udmærket styret af ansatte i forvaltningen. Hvad vil der ske, hvis de dedikerede personer får tilbud om bedre løn i anden kommune? Hvor står vi så, spørger Birgitte Benzon Bang og kalder DN for "Naturens vagthund".

Blandt info-standene i Gjethuset er bl.a. Affaldsheltene, Grøn Omstilling, Hunderevet og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.