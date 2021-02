Udsigt fra Storebjerg i Hundested. DN Halsnæs ønsker ikke boligbyggeri i området, heller ikke den del af Magasin-skoven som ligger i byzone. Foto: DN Halsnæs

DN: Endnu mere naturkommune tak

Halsnæs - 26. februar 2021

Det glæder formanden for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang, at Halsnæs Kommune er rykket op på en syvendeplads i en analyse fra Danmarks Naturfredningsforening om hvilke kommuner i Danmark, som har den største naturkapital.

- Det er dejligt at naturen i Halsnæs ikke bare er god, men er blevet forbedret i relation til andre kommuner. Vi har meget skøn natur og heldigvis bliver den prioriteret af politikerne, siger Birgitte Benzon Bang.

Ambitionerne for DN Halsnæs stopper dog ikke her, og netop for at forbedre naturen yderligere har man rejst fredningsforslag for Arrenæs. Sagen blev behandlet politisk i slutningen af 2020, hvor det blev vedtaget at udsætte spørgmålet til dette forår, hvor det forventes at den kommer op igen i april.

- Vi opfordrer byrådet til at beslutte at være medrejser af fredningen, så kommunen får mest indflydelse, men under alle omstændigheder rejser vi sagen, siger Birgitte Benzon Bang.

DN Halsnæs har været i dialog med tænketanken Sustainia, der har store planer for Auderød-lejren og gerne vil samarbejde, men selve lejrområdet vil blive holdt udenfor fredningsforslaget.

- Vi vil forbedre levevilkår for planter, dyr og svampe. Hvis der kun er krager og måger, er det ikke tegn på god natur. Det er harer, tudser, klokkeblomst og hyacint. Vi skal hele tiden være opmærksomme på at forbedre naturen, siger Birgitte Benzon Bang om ønsket om at frede Arrenæs.

Hun gør samtidig opmærksom på et andet område af kommunen, Magasin-grunden i Hundested, hvor DN Halsnæs vil kæmpe imod at der bygges boliger. Politisk er der kommet et nej til det store projekt, men det er samtidig luftet politisk, at man gerne så boliger på den del af område, som i dag er byzone. Det er DN Halsnæs kraftigt imod.

- Det vil ramme et vidunderligt skovområde tæt på Storebjerg, siger Birgitte Benzon Bang,

DN Halsnæs har også ønske om at Halsnæs Kommune udarbejder en egentlig naturpolitik.

- Det folk flytter hertil for er for at opleve den gode natur og ikke bare søndag på stranden om sommeren. Vi ser i denne tiid rigtig mange, som er ude at gå og motionere i naturen og sætter pris på den siger lokalformanden.

Det er anden gang, at Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet præsenterer Kommunernes Naturkapitalindeks. Sidst

indekset udkom i 2017 var Halsnæs på en niendeplads.