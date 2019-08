Det er Lærke Rubys anden sæson som livredder. Her har hun ønsket igen at sidde på stranden ved Gråstenvej, for den er »mere hyggeligt« Fotos: Kasper Daugbjerg Dønbo

DM-vinder passer på badegæster

Det er ikke typisk strandvejr, da Frederiksborg Amts Avis onsdag triller ud til Gråstenvej Strand. Hele formiddagen har det styrtregnet, og luft- og vandtemperaturer på henholdsvis 17,5 og 19 grader har ikke lokket andet end et par måger, inden for de gul-røde flag, der har hovedparten af Lærke Rubys opmærksomhed. Eventuelle badegæster er ellers i helt sikre hænder hos den 19-årige kvinde fra Ganløse, som er livredder i Nordkystens Livredningstjeneste og desuden kan skrive nordisk mester og trippel dansk mester i havsvømning på cv'et.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her