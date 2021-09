DI-måling: Bundkarakter til Halsnæs

Steffen Jensen: "Jeg glæder mig over, at vi på nogle af de områder, vi ved der betyder allermest for erhvervslivet, klarer os rimelig godt. Det gælder f.eks. hele byggesagsbehandlingen, ligesom vi heldigvis har en forholdsvis stor andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse." Arkivfoto. Foto: Picasa

Det lokale erhvervsliv finder ikke Halsnæs Kommune særlig erhvervsvenlig - kun tre kommuner får dårligere bedømmelse

Halsnæs Kommune er fortsat en af bundskraberne i DI's årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Hver tredje virksomhed vil 'næppe' eller 'bestemt ikke' anbefale andre at etablere sig i kommunen, fremgår det af undersøgelsen.

Halsnæs Kommune formår ikke at flytte sig væk fra bundplaceringerne i DI's måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Sidste år rykkede kommunen fem pladser frem, men er altså i år tilbage som nummer 90 ud af de 93 kommuner, som er med i undersøgelsen.

Bedre infrastruktur ønskes Hvis Halsnæs vil gøre det nemmere at drive virksomhed, skal kommunen prioritere infrastruktur, mener de lokale virksomheder. Særligt de kommunale veje trænger til en opgradering.

"Virksomhederne er dybt afhængige af et velfungerende vejnet, for at deres medarbejdere og varer kan transporteres nemt og effektivt fra A til B. Derfor er infrastrukturområdet et oplagt sted at sætte ind, hvis Halsnæs Kommune vil forbedre rammerne for sine virksomheder," siger formand for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Mange unge vælger erhvervsuddannelse

Halsnæs klarer sig til gengæld rigtigt godt, når det handler om andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

I år søgte 24,3 procent af eleverne i Halsnæs ind på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. I hovedstadsregionen har kun Frederikssund en større andel med 24,7 procent.

"Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Når vi går op i, hvor mange elever i Halsnæs der søger ind på erhvervsuddannelse, er det fordi, at vi har brug for medarbejdere med de kompetencer. Det er derfor flot, at Halsnæs har en stor andel unge, der søger mod erhvervsuddannelserne, og der er potentiale for endnu flere i fremtiden," siger Peter Lanng Nielsen.

DI opfordrer bl.a. Halsnæs til at indføre obligatorisk erhvervspraktik i udskolingen, fordi det kan være med til at øge elevernes kendskab til uddannelsesmuligheder og det lokale erhvervsliv.

Skal tages med et gran salt En sådan undersøgelse bør læses med lidt sund skepsis, mener borgmester Steffen Jensen (S):

"Både når det går godt og når det går mindre godt, har jeg altid sagt, at man skal tage de her erhvervsundersøgelser med et gran salt."

"Når det er sagt, så er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at vi ligger så langt nede på listen, og derfor vil vi naturligvis også se nærmere på, hvor vi kan blive bedre."

"Man kan groft inddele resultaterne i tre kategorier. Den ene handler om forhold, vi som kommune ikke har ansvaret for og derved også har svært ved direkte at påvirke. F.eks. den digitale infrastruktur. "

"Den anden handler om, at der er elementer i undersøgelen, som DI anser som positivt for erhvervsklimaet, men hvor vi politisk er uenige. F.eks. spørgsmålet om, hvorvidt konkurrenceudsættelse altid er en god idé. "

"Og endelig er der områder, hvor vi klarer os mindre godt, og hvor vi skal vende blikket indad og se, om ikke vi kan blive bedre," siger Steffen Jensen.

En snak om bedre dialog Noget af det borgmesteren hæfter sig mest ved, er erhvervslivets ønske om bedre dialog og samarbejde med kommunen:

"Vi synes, vi gør meget, men tydeligvis ikke nok, hvis man spørger erhvervslivet. Derfor må vi have en grundig snak med dem om, hvad de savner og herefter handle på det," siger Steffen Jensen og fortsætter:

"Der er også områder, hvor vi klarer os dårligt, hvor jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at det bliver bedre."

"F.eks. ved vi, at der i mange områder, hvor den digitale infrastruktur er dårlig, er ved at blive etableret fibernet. Det bliver en kæmpe forbedring for både virksomheder og borgere."

"I forhold til den trafikale infrastruktur ved vi, at målingen er gennemført i periode, hvor hovedvejen ind og ud af kommunen har været igennem en større udbygning i Kregme."

"Det har helt forventeligt affødt frustration hos pendlerne, men vejarbejdet er nu færdigt, og vi kan nu se frem til en bedre trafikafvikling ind og ud af kommunen. Dertil kommer de kommende udbygninger af motorvejene ved Frederikssund og Hillerød."

"Jeg glæder mig samtidig over, at vi på nogle af de områder, vi ved der betyder allermest for erhvervslivet, klarer os rimelig godt. Det gælder f.eks. hele byggesagsbehandlingen, ligesom vi heldigvis har en forholdsvis stor andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse."

"Så alt er langtfra skidt. Og på en række af de områder, hvor klarer os mindre godt, er jeg sikker på, at vi i de kommende år vil se en fremgang. Bl.a. på hele infrastruktursområdet," slutter borgmester Steffen Jensen.

FAKTA DI's undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

I Halsnæs Kommune har 50 virksomheder svaret på DI's undersøgelse.