DF'er beklager partifælles svar

»Kære Ølsted. Jeg er utrolig ked af, det der skete i går på valgmødet. Walter´s udtales må være for egen regning. Det beklager jeg dybt, «skriver Gitte Hemmingsen på Facebookgruppen 3310 Ølsted efter mandagens vælgermøde i Ølstedhallen, hvor viceborgmester Walter Christophersen som Dansk Folkepartis repræsentant i panelet svarede nej til et spørgsmål fra salen om holdningen til at Ølsted Skole bliver selvstændig op til 9.klasse.

Gitte Hemmingsen, der er medlem af Udvalget for Skole, Familie og Børn, har på tidligere vælgermøder givet sin opbakning til at Ølsted skole får selvstændighed og udskoling tilbage.

- Walter skulle have sagt ja, hvor han sagde nej. Det var en svipser. Vi står inde for vores valgprogram, siger Gitte Hemmingsen, der ærgrer sig over at hun som kandidat til valget ikke kunne få lov til at få ordet på mandagens møde på grund af de regler, som mødets ordstyrer havde sat op.