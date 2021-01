Ole S. Nielsen og DF stiller forslag om, at kommunen ansøger om penge til en borgerrådgiver.

Send til din ven. X Artiklen: DF vil ansætte en borgerrådgiver; - Borgerne skal have, hvad de har krav på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF vil ansætte en borgerrådgiver; - Borgerne skal have, hvad de har krav på

Halsnæs - 27. januar 2021 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjeg Dønbo Kontakt redaktionen

Står det til Dansk Folkeparti, så skal borgerne i Halsnæs fremover kunne få rådgivning og vejledning fra en borgerrådgiver. Partiet har til byrådsmødet torsdag stillet forslag om, at byrådet ansøger en statspulje om penge til at ansætte en borgerrådgiver. Det skal hjælpe borgerne og nedbringe antallet af sager, hvor Halsnæs Kommunes afgørelser bliver omgjort efter klagesager.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Cirka halvdelen af landets kommuner har borgerrådgivere eller retshjælpskontorer, og det er med til at gøre en forskel og hjælpe borgerne. Den hjælp, mener vi også, at borgerne i Halsnæs bør have, siger Ole S. Nielsen(DF), der i øjeblikket vikarierer for Gitte Hemmingsen i byrådet.

- Hvis borgerne for eksempel får en afgørelse, som de ikke er tilfredse med, så vil de få mulighed for at tage en snak med borgerrådgiveren, som uafhængigt af kommunen giver dem den juridiske hjælp, som de egentlig har brug for.

Han henviser til kommunens omgørelsesprocenter på social- og beskæftigelsesområdet, når han skal forklare, hvorfor rådgiveren er en nødvendighed. I følge DF'eren ligger de væsentligt højere end i andre kommuner.

- Når folk har klaget længe nok, så er der en del, som faktisk får ret i, at de ikke har fået, hvad de har krav på. Det kan hverken borgere eller kommunen være tilfredse med. Borgerne skal have, hvad de har krav på - ikke for meget og ikke for lidt, siger Ole S. Nielsen.

Dansk Folkeparti vil finde penge til ansættelsen ved at ansøge en pulje, som regeringen har nedsat i forbindelse med finanslovens for 2021. Her er er frem til 2024 afsat op mod 35 millioner årligt, som kommunerne kan søge om med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at få sagen i gennem, for det er flertallets egen regering, som i finansloven har forslået det her. Samtidig kan vi få det hele betalt, siger Ole S. Nielsen.

Mærkesag Op til kommunalvalget i 2013 var et af Dansk Folkepartis løfter at få en borgerrådgiver til de ældre i kommunen. Sammen med Venstre besluttede partiet i 2014 at gøre alvor af valgløftet, og den 5. maj 2015 blev en borgerrådgiver for ældre ansat. En rådgiver, som to gange om ugen skulle hjælpe kommunens ældste med at gennemskue afgørelser og breve fra kommunen og holde styr på hvem man skulle kontakte, hvis der var brug for hjælp, skulle stilles spørgsmål eller klages.

DF'eren nikker genkendende til, at borgerrådgiveren er blevet lidt en mærkesag for Dansk Folkeparti.

- Vi har hele tiden syntes, at det var en god ide. Førhen var det specifikt for at gøre det bedre for ældreområdet, men det blev stoppet, da vi fik et alternativt flertal, siger Ole S. Nielsen.

Kommentaren henviser til 2017 - det fjerde år af Steen Hasselriis'(V) periode som borgmester - hvor Venstre og Dansk Folkeparti mistede det smalle borgerlige flertal, som havde præget størstedelen af beslutningerne i perioden. Det skete på aparte vis. To Venstre-politikere stoppede i byrådet, men Venstres 2. suppleant var i mellemtiden skiftet til Alternativet. Dermed skiftede byrådsflertallet, og det begyndelsen på enden for borgerrådgiveren.

SF, Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet lavede budget uden om borgmesteren, og her blev borgerrådgiveren sparet væk fra 1. januar 2018.

Det er ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at få oplyst, hvor mange sager borgerrådgiveren nåede at være indblandet i fra 2015 til 2018.

- Men jeg synes, at det var en succes. Der var borgere, som brugte det, men det kunne nok godt være kommunikeret bedre ud, siger Ole S. Nielsen.

Uafhængig I 2015 var var borgerrådgiveren ansat og aflønnet af Halsnæs Kommune, hvilket - trods rådgiveres egne ord om »ikke at være tandløs« - kunne give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved rådgiverens uvildighed. Men står det til Dansk Folkeparti, skal konstruktionen være anderledes denne gang.

Partiet mener, at det er vigtigt, at borgervejlederen ansættes direkte af byrådet og er adskilt fra kommunens administration.

- Borgerrådgiveren skal kun høre under under kommunalbestyrelsen. Det er en bedre konstruktion, som giver en mere uafhængig rådgiver. Det nytter ikke, at der sidder en og hjælper borgerne, som kan få en fyreseddel ved at gå i mod kommunen, siger Ole S. Nielsen.

- Den konstruktion ville vi også gerne have haft sidst, men det kunne vi ikke få igennem.