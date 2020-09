Der er brug for en national kystbeskyttelsesstrategi, flere statslige midler til projekter og mindre forskelsbehandling i den måde, som staten bruger penge på til kystbeskyttelse. Morten Messerschmidt vil bringe emnet op på Christiansborg. Foto: Kenn Thomsen

DF slår nyt slag for kyster

Det skal ikke være lodsejernes pengepung, men statskassen der betaler for at sikre Sjællands nordkyst mod vind og vejr. Det mener Dansk Folkepartis klima-ordfører i Folketinget, Morten Messerschmidt.

- Der er brug for en national strategi og en højere grad af statslig finansiering. Det skal kortlægges, hvor der er brug for en indsats, og der skal afsættes penge, som staten skyder ind i projekterne. Så behøver man ikke bede grundejerne eller laugene finansiere så stor en del, som der er lagt op til her, siger Morten Messerschmidt til Frederiksborg Amts Avis.