Helårshuse i Halsnæs har i dag tre affaldsbeholdere. Fra engang i 2022 skal alle helårshuse, sommerhuse og landejendomme have fire spande - nogle med to kamre. Arkivfoto.

DF om mere affaldssortering: Et hysterisk tiltag

"Ca. 80.000 spande skal ud at køre i kommunen. Det kræver en del planlægning," lød det fra Thomas Møller Nielsen (V), som er formand for Halsnæs Forsyning.

"Det er et hysterisk tiltag. Jeg tror ikke på, at familierne i deres travle hverdag formår at selektere affald på denne måde, " lød det fra Walter Christophersen (DF), som også rejste tvivl om, hvad det kommer til at koste den enkelte husstand: