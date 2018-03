Ole S. Nielsen, er genvalgt som formand for Dansk Folkeparti i Halsnæs. Foto: Allan Hilleborg

DF genvælger formand trods dårligt valg

Halsnæs - 27. marts 2018 kl. 13:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af et dårligt kommunalvalg, hvor partiet gik fra fire til to mandater, har den lokale partiafdeling for Dansk Folkeparti holdt fast i størstedelen af partiets bestyrelse. Således var der genvalg til formand Ole S. Nielsen, næstformand Merete Egholm og til bestyrelsesmedlemmerne Ole Wedel Nielsen og Ove Pedersen, Ole Sisby Jensen blev samtidig valgt ind for første gang.

Formanden Ole S. Nielsen kunne i sin beretning ærgre sig over det dårlige valgresultat, men konstaterede også, at venstrefløjens såkaldte »velfærdsbudget« allerede nu er under pres, ganske få måneder inde i den nye valgperiode.

Formanden, som selv mistede sin plads i byrådet ved kommunalvalget, roste den nye DF-byrådsgruppe, der består af Walter Christophersen og Gitte Hemmingsen, for ikke at lægge stemmer til den besparelsesplan, som resten byrådet besluttede 22. marts i et forsøg på at finde ekstra midler til socialområdet, hvor blandt andet et stigende antal anbringelser af unge har slået hul i kassen. Dansk Folkeparti gjorde på byrådsmødet klart, at de mener nedskæringer vil rammer ældreområdet og stemte derfor ikke for nedskæringerne.