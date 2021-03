DF-formand går til Nye Borgerlige

Johan Thorup har forladt formandsposten i Dansk Folkeparti Halsnæs og i stedet meldt sig i Nye Borgerlige. Privatfoto

Halsnæs - 20. marts 2021 kl. 04:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Formanden for Dansk Folkeparti i Halsnæs siden en dramatisk generalforsamling i 2019, Johan Thorup, har meldt sig ud af partiet og vil i stedet stille op for Nye Borgerlige til kommunalvalget til november.

- Jeg kunne ikke rigtig finde nogen, der kunne danne en bestyrelse, som var i stand til at arbejde, og så var jeg lidt utlfreds med partiet som sådan, siger Johan Thorup til Frederiksborg Amts Avis og uddyber:

- »Tulle« (formand Kristian Thulesen Dahl, red.) er begyndt at angribe Nye Borgerlige, Morten Messerschmidt har også gjort det. Det tyder noget på brødnid, og det synes jeg ikke man behøver. Når to parter mere eller mindre har samme dagsorden, skal man ikke angribe hinanden. Nye Borgerlige har ikke endnu angrebet DF, og det forventer jeg heller ikke, at de gør.

Johan Thorup, der bor i Hundested, blev valgt som formand for Dansk Folkeparti Halsnæs i foråret 2019 efter kampafstemning med den mangeårige formand Ole S. Nielsen, og samtidig blev hele bestyrelsen skiftet ud.

Det er ikke alene landspoliske årager, der gør, at han nu har forladt partiet. Allerede da han blev valgt som formand, kom han med kritiske udtalelser om den indsats partiets byrådsmedlemmer havde ydet. Det skete efter, at DF i byrådet Halsnæs var reduceret fra fire til to ved valget i 2017, hvor Venstres Steen Hasselriis måtte overdrage borgmesterkæden til Steffen Jensen (S) efter at have haft flertallet sammen med Dansk Folkeparti.

- DF havde mullgheder for at gøre noget. Det er den 11. stemme, der er afgørende, og DF kunne have fået indflydelse, men man lod Venstre bestemme det hele. Det eneste man fik igennem selv, var at en chikane i Sølager blev fjernet, siger Johan Thorup.

Også i den igangværende byrådsperiode har Johan Thorup markeret andre holdninger end Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer. Således var han blandt de fremtrædende i underskriftindsamlingen mod planerne om boligbyggeri på Nordmolen i Hundested havn.

- Det lignede rigtig meget en vennetjeneste, da man solgte Nordmolen til havnen, og den slags skal man ikke som folkevalgt. Den ny løsning virker som et reelt tilbagekøb, siger Johan Thorup.

DFs byrådsmedlemmer Walter Christophersen og Ole S. Nielsen, indkaldt som stedfortræder for sygemeldte Gitte Hemmingsen, stemte før nytår imod Halsnæs Kommunes tilbagekøb af Nordmolen.