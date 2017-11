Socialdemokratisk glæde på valgnatten, kommende borgmester Steffen Jensen og den tidligere Helge Friis, der overraskende bliver formand for skoleudvalget. Foto: Kasper Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: DF får ikke plads i økonomiudvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF får ikke plads i økonomiudvalg

Halsnæs - 29. november 2017 kl. 05:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti bliver sat udenfor det ny Økonomiudvalg i Halsnæs Kommune. Der var ellers udsigt til, at en tidligere fremsat tanke fra SFs Anja Rosengreen om at alle partier i byrådet skulle have plads i Økonomiudvalget, kunne blive en realitet, men Venstre ønsker ikke at afgive en af sine tre pladser i udvalget til det tidligere støtteparti, der står udenfor konstitueringsaftalen.

Nuværende viceborgmester Walter Christophersen (DL) mister således sin plads i Økonomiudvalget og må formentlig nøjes med en plads som menig medlem af Miljø og Plan, som er et af de fire udvalg, hvor Venstre afgiver en plads til DF.

Venstres pladser i Økonomiudvalget optages af afgående borgmester Steen Hasselriis, Thomas Møller Nielsen og Michael Thomsen.

Samtidig er det besluttet at vælge Steen Hasselriis som ny gruppeformand for Venstre, indtil en ny spidskandidat er udpeget. Steen Hasselriis fyldte 70 år forleden og vil ikke kandidere til borgmesterposten om fire år, så det ligner at Venstre vil kopiere hvad Socialdemokratiet gjorde midtvejs i valgperioden, hvor Steffen Jensen blev valgt som borgmesterkandidat og overtog posten som gruppeformand fra Helge Friis.

Michael Thomsen, som var gruppeformand og anses for topfavorit til at blive partiets ny borgmesterkandidat, får udover plads i Økonomiudvalget posten som formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, som svarer til det udvalg for tidlig indsats, som Steen Hasselriis lancerede idéen om under valgkampen og fik opbakning til fra Steffen Jensen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.