DEBAT: Kynisme i Naturlejren

Døde flagermus på gulvet i en bygning får Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs til at rette et kraftigt angreb mod ejerne af Naturlejren i den tidligere Auderødlejr, som giver svar på tiltale

Halsnæs - 12. november 2020 kl. 13:39 Af Birgitte Benzon Bang, formand for DN Halsnæs Kontakt redaktionen

Af Birgitte Benzon Bang, formand for DN Halsnæs: Danmarks Naturfredningsforening har modtaget en henvendelse fra et af vores medlemmer.

Vedkommende havde i efterårsferien været på udflugt i Naturlejren Auderød Naturcenter. På vejen rundt mødte hun et meget sørgeligt syn: En større mængde døde flagermus lå på gulvet i kælderen i en af de bygninger, som man mod betaling kunne gå rundt og bese og, som ejerne selv udtrykker det, opleve "Hyggelige aktiviteter".

Det så ud som om flagermusene ikke har kunnet komme ud. Nu lå de døde på gulvet.

Flagermus i Danmark er fredede. Flagermus er de eneste pattedyr, der kan flyve. De lever af insekter. Om vinteren søger de indendørs for at sove. De hænger med hovedet nedad og sover, og deres temperatur nedsættes. I løbet af sovetiden skal de ud for at drikke.

Når flagermusene overvintrer i huse, fx i kældre, skal man som ansvarlig ejer sørge for, at flagermusene kan komme ud at flyve.

Mange af de 17 danske arter lever i træer, som derfor også er beskyttede. Flagermustræer må ikke fældes.

Derfor er det meget sørgeligt, ja uansvarligt, at ejerne af Naturlejren Auderød har ladet stå til og har ladet mange af de fredede flagermus falde døde om i kælderen på deres ejendom. De har ikke kunnet komme ud for at drikke.

At lade døde, fredede flagermus ligge til skue for betalende gæster i en "Naturlejr" er kynisk.

Svar: Kommentar fra ejerne af Naturlejren, Michael Vesthardt og Sigurd von Bülow:

Vi er meget glade for den opbakning, vi ejere af Auderødlejren (Naturlejren) har fået fra Danmarks Naturfredningsforening, siden vi åbnede 4. juli.

Vi er glade for, at formanden for foreningen i Halsnæs, Birgitte Benzon Bang, ved sit besøg i juli måned udtrykte sin uforbeholdne begejstring for området, og vi er taknemmelige for den opbakning hun udtalte om vores formidling af naturen, vores blomstermark på den tidligere skydebane, bistader, beskyttelse af biodiversitet og i det hele udtrykte, at vores indsats og fremtidsplaner er i tråd med Danmarks Naturfredningsforenings erklærede mål.

Det er bl.a. naturen på Arrenæs, vi selv er tiltrukket af, og som er så unikt ved stedet, og det vi arbejder for at bevare i det store område. Og derfor dejligt, at vi har en fælles sag.

Et medlem af Danmarks Naturfredningsforening har været på besøg hos os og observeret nogle døde flagermus.

Vi overtog Auderødlejren i sommeren 2018. På det tidspunkt lå der desværre et antal døde flagermus i et par af bygningerne. Det var et trist syn, som understreger det mislighold af stedet, som har fundet sted under tidligere ejere.

Den bygning, der endnu ikke er rengjort, hvor der ligger døde flagermus, er IKKE en del af de områder, der er åbent for besøgende. Det må derfor bero på en fejl, at et medlem af DN har observeret fænomenet. Men vi beklager selvfølgelig, at døren til den pågældende bygning ikke har været aflåst, så man kunne undgå det ubehagelige syn af flagermus, som er faldet døde om.

Vi er i gang med en grundig istandsættelse af området. Det er stort, og det går derfor i tempi. Den omtalte bygning, med omkomne flagermus, har vi ikke påbegyndt. Dette skyldes ganske enkelt, at vi ikke har truffet den endelige beslutning om, hvorledes dette kan gøres på en hygiejnisk og sikker måde.

Vi er glade for, at Danmarks Naturfredningsforening nu har gjort os opmærksomme på de uaflåste døre.

Hvad angår selve problemet er vi sikre på, at det ikke kan ske igen.

Vi har i vores ejertid været udsat for hærværk og knuste ruder i flere bygninger - herunder i den omhandlede bygning. Vi har tiltro til, at flagermus kan finde ud igen, hvis de er kommet til at bosætte sig i en bygning. Det er kloge dyr, som med deres særlige evne til ekkolokalisering kan navigere og finde vej. Men vi vil naturligvis gå bygningerne igennem endnu engang for at sikre, at der er åbninger, de kan finde ud igennem.

Det havde været dejligt, hvis DN Halsnæs havde henvendt sig til os igen og fortalt om deres oplevelse, så vi kunne forklare ovennævnte og undgå en uberettiget beskyldning om kynisme. Særligt da vi i forvejen er i dialog om vores område og har inviteret til både møder og ideudvikling.