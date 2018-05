Braemar var senest forbi Hundested i maj i år, men kommer ikke tilbage på lørdag. Gæsterne ombord har bestemt, at kursen skal sættes mod København i stedet. Foto: Allan Nørregaard

Cruisegæster droppede Hundested: Ville til hovedstaden

Halsnæs - 31. maj 2018 kl. 10:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krydstogtsæsonen kunne lørdag den 2. juni have budt på et anløb mere for Hundested Havn, men krydstogtgæsterne ombord på Braemar ville det anderledes. Skibet hører til Fred Olsen Cruise Lines og er på et særligt cruise, hvor gæsterne ombord bestemmer, hvilke havne der skal anløbes ved hjælp af stemmeafgivelse. Før anløbet i Danmark skulle de stemme om at lægge til kaj i Hundested eller København, og den nordsjællandske havneby blev den lille i den forbindelse.

Krydstogtgæsterne ville hellere se den lille havfrue end den store havnefoged. 380 stemte på København som næste stop, mens 178 satte kryds ved Hundested.

- Når man er i konkurrence, så er der risiko for at tabe, men det havde været sjovt at vinde over København om at få krydstogtskib i havn, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

- I bagklogskabens klare lys havde vi måske tabt den konkurrence på forhånd, og jeg kan da godt forstå, hvis man for første gang er på krydstogt og hellere vil se København. Omvendt er det vores erfaring fra de andre krydstogtanløb, vi har haft, at rigtig mange »repeaters« (folk der har været på krydstogt flere gange, red.) foretrækker de mindre og anderledes havne.

Hundested Havn har længe vidst, at krydstogtanløbet var en mulighed og har brugt ressourcer på at forbedre ankomsten. Vikinger og vikingeskib har været booket, shuttlebusser har været bestilt og frivillige har været kaldt sammen.

Derfor ærgrer det Søren Brink, at forberedelserne har været forgæves.

- Vi kommer ikke til at sige ja til noget lignende en anden gang. Det er for stort et setup at aflyse. Samtidig bliver det en øv-situation og en skuffelse for alle, når det ikke bliver til noget, siger Søren Brink.

Han og havnen må nu bogføre et tab på omkring 50.000 kroner.

- Alt har været bestilt og klart, men det må vi nu afbestille. Vi havde overvejet at lave en festlig dag ud af det i stedet, men vi kom frem til, at det ville for mærkeligt ovenpå skuffelsen over, at der ikke kom et skib. I stedet vil vi gøre os klar til den 13., siger Søren Brink.

Den 13. juni ligger det fast, at krydstogtskibet Artania fra Phoenix Reisen kommer til Hundested. Det er med sine 231 meter det største krydstogt i havnens historie.