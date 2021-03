Covid-19: Syv nye tilfælde i Halsnæs

Den seneste uge er syv Halsnæsborgere blevet testet positiv for covid-19. Det er præcis samme antal som ugen før.

Smittetallet i Halnæs udviser ikke de helt store udsving for tiden. De seneste fem uger har kommunens incidenstal ligget under eller lige over bekymringsgrænsen på 20 (nye smittede pr. 100.000 borgere).