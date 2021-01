Se billedserie Smittekurven er knækket, det ugentlige smittetal er på vej hurtigt ned. Men det er for tidligt at glæde sig, for i ly af faldende smittetal landet over er den langt mere smittefarlige engelske virusvariant på vej frem. Grafikken er lavet på basis af tal fra Statens Serum Institut.

Covid-19: Smittetallet falder kraftigt i Halsnæs

Halsnæs - 19. januar 2021 kl. 15:06 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Det går fortsat den rigtige vej for smittetallet i Halsnæs. I ugen 12.-18. januar blev 30 Halsnæsborgere testet positive for covid-19, hvilket er mere end en halvering i forhold til ugen før, hvor smittetallet var 72.

Og det lavere smittetal skyldes ikke, at færre har ladet sig teste!

Smittehyppigheden (incidensen) i Halsnæs er faldet fra 230,1 til 99,1 nye ugentlige covid-19 tilfælde pr. 100.000 borgere, hvilket lige nu er det laveste i hovedstadsområdet.

Men trods de pæne tal er det alt for tidligt at slække på restriktioner og forsigtighed, for i ly af det faldende smittetal er den langt mere smittefarlige engelske virusvariant på vej frem landet over. Smittebilledet kan hurtigt vende.

Skoleelev smittet

Torsdag 14. januar blev alle 0. og 1. klasse elever i nødpasningen på Frederiksværk Skole (Enghaven) sendt hjem, efter en elev var testet positiv for covid-19.

Bortset fra dette tilfælde er der ikke den seneste uge konstateret nye covid-19 tilfælde på kommunale virksomheder som plejecentre og dagtilbud, oplyser kommunikationsleder Martin Ishøy, Halsnæs Kommune.

Det midlertidige besøgsforbud på Hundested Plejecenter, der blev indført i starten af december grundet covid-19 smitte, er nu ophævet. Det betyder, at der nu gælder de samme besøgsrestriktioner som på de øvrige plejecentre i Halsnæs Kommune. F.eks. må pårørende igen komme på besøg i beboerens egen bolig

90 ekstra stik

Med meget kort varsel lykkedes det Halsnæs Kommune at stable et pop-up vaccinationscenter på benene i Rådhussalen lørdag 16. januar.

"Vi blev tilbudt 90 vacciner, som regionen havde i overskud, hvis vi hurtigt kunne fremskaffe vaccinationsfaciliteter og organisere transport," fortæller Martin Ishøy og fortsætter:

"Vi fik beskeden sent torsdag, og så blev der ellers arbejdet i døgndrift frem til lørdag. Der er blevet ringet rundt for at lave aftaler med de ældre borgere om vaccination og transport - et kæmpe logistisk arbejde. Alle de 40-50 involverede kommunalt ansatte har leveret et superflot arbejde," fortæller Martin Ishøy.

Også borgmester og kommunaldirektør var lørdag i aktion som chauffører bag rattet i en af kommunens minibusser.

Nogle ældre, som skulle være vaccineret, meldte fra på dagen grundet sygdom eller andet, men det lykkedes at vaccinere 78 fra målgruppen.

For ikke at nogen vacciner skulle gå til spilde, blev de sidste tilbudt nogle af de medarbejdere, der var med til at løse opgaven.