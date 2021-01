Covid-19: Smittetallet falder fortsat

Smittekurven er fortsat på vej ned i Halsnæs, men smittetallet er stadig for højt. Smittehyppigheden (incidensen) for den seneste uge ligger på 83,1 - det er fire gange højere end sundhedsmyndighederne bekymringsgrænse på 20 nye ugentlige covid-19 smittede pr. 100.000 indbyggere. Grafikken er lavet på basis af tal fra Statens Seruminstitut (SSI).

Halsnæs - 26. januar 2021 kl. 13:14 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Smittetallet falder fortsat i Halsnæs - og heldigvis også i det øvrige Danmark. I ugen fra 19.-25. januar har 25 Halsnæsborgere fået konstateret covid-19, hvilket er fem færre end ugen før. Og det på trods af, at langt flere er blevet testet.

Muligheden for nogle dage at blive testet i Melby har betydet, at antallet af testede på ugebasis er steget fra 2292 til 3899 - det er en stigning på ca. 70 procent!

Samtidig er der blevet længere mellem de smittede i Halsnæs, idet positivprocenten er halveret fra 1,35 til 0,67.

Vikar på plejecenter var smittet

En vikar på plejecentret Løvdalen viste sig at være coronasmittet, da hun efter en vagt blev kviktestet i Helsingør på vej til Sverige.

Halsnæs Kommune fik besked om smitten tirsdag 19. januar via vikarbureauet PlejeVikar. Afdelingen Valmuen på Løvdalen blev herefter lukket ned, og beboere og personale på afdelingen blev testet i to omgange, som proceduren foreskriver. Alle test var negative, så vikaren havde heldigvis ikke fået smittet nogen på sin vagt.

Halsnæs Kommune forsøger at begrænse brugen af vikarer, men helt undgås kan det ikke.

Lyntest

Efter episoden har kommunen og vikarbureauet gennemgået procedurerne og aftalt, at det er en fast gruppe vikarer, der bruges i Halsnæs, og at kommunen løbende skal have dokumentation for negative covid-19 test.

Efter et noget mudret forløb omkring udrulning af lyntest af personale på bl.a. på landets daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud, fik landets borgmestre i sidste uge at vide, at der er ledig testkapacitet, og at kommunerne kan bestille mobile testenheder.

"Så er det bare at komme i gang hurtigst muligt," siger borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Det er den enkelte virksomhedsleder, som skal kontakte Copenhagen Medical for at få en testenhed ud, så medarbejdere får mulighed for at lade sig teste i arbejdstiden. Målet er at alt kommunalt personale, som har kontakt til andre mennesker, kan blive testet en gang om ugen."

"Der er flere, som finder det ubehageligt, at få sådan en vatpind op i næsen. Der er ingen, der bliver tvunget, men hvis medarbejdere siger nej tak, opfordrer vi dem til i stedet at få foretaget en almindelig test på et testcenter," siger Steffen Jensen.

Borgmesteren har ikke noget imod selv at gå forrest og lade sig lynteste (på video) for at vise, at det ikke er så slemt.

Direktør Niles Milo Poulsen oplyser, at man satser på, at alle skoler og dagtilbud i kommunen kan få besøg af en mobil testenhed torsdag eller fredag denne uge. Men aftalen er ikke endeligt på plads.

Halsnæs Kommune vil samtidig prøve at lave aftale om en ekstra testmulighed lørdag eller søndag for de medarbejdere, som ikke har været på arbejde den dag testbilen var forbi deres arbejdsplads.

Skru op for testning

Sundhedsmyndighederne opfordrer generelt alle borgere, der møder fysisk på arbejde, til at blive testet en gang om ugen for covid-19. Også selv om man ikke har symptomer eller anden grund til at tro, at man er smittet.

Det er særligt forekomsten af den britiske coronavariant B.1.1.7, der har fået myndighederne til at anbefale, at der skrues op for testningen.

Mulighed for orlov?

Forældre med børn i dagtilbud opfordres til at holde børnene hjemme, hvis det er muligt.

Men er det rimeligt, at forældrene fortsat skal betale for en plads, hvis ikke den bliver brugt?

I Gladsaxe Kommune har man netop indført mulighed for midlertidig orlov for børn i dagtilbud, så forældre, der passer deres børn hjemme i en periode, fritages for forældrebetaling i orlovsperioden.

"Vi har snakket om det partierne imellem og i økonomiudvalget, om vi skal lave en tilsvarende ordning i Halsnæs. Det er vi ikke afvisende overfor, men vi vil lige afvente, hvad statsministeren melder ud om restriktionerne efter 7. februar," siger Steffen Jensen og tilføjer:

"Hvis vi giver mulighed for orlov, vil man skulle søge for en måned ad gangen - og det vil gælde fra 1. februar."

Test i Gubben

Borgmester Steffen Jensen oplyser i øvrigt, at der i uge 8 vil blive åbnet et testcenter i Gubben, Hundested.

De nærmere omstændigheder kendes endnu ikke, men formentlig vil testcentret have åbent en uges tid.