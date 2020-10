Det ugentlige smittetal i Halsnæs er på to uger steget fra 3 (uge 41) til 23 (uge 43). Med en incidens (smittehyppighed) på 73,5 ligger Halsnæs Kommune nu 3,5 gange højere end sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20.

Covid-19: Smitterekord i Halsnæs

Halsnæs Corona-virus har for alvor fået tag i Halsnæs de seneste uger. Fra et smittetal på 3 i uge 41, over 10 i uge 42 er antal smittede i uge 43 (20/10 - 26/10) steget til 23. Det er ny smitterekord i Halsnæs.