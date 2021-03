Med 15 nye covid19 tilfælde er coronasmitten igen i vækst i Halsnæs. SSI begyndte i uge 10 at medtage også positive covid-19 resultater fra kviktest, hvorved smittetallet alt andet lige kommer til at ligge lidt højere.

Covid-19: Smitten stiger igen i Halsnæs

Der er ingen tvivl om, at Halsnæs-borgerne den første uge med to faste teststeder er blevet testet mere end før. Hvor mange ekstra test, der er foretaget er imidlertid ikke til at sige - formentligt et sted mellem 1500-2000.