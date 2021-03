Covid-19: Så er Halsnæs atter over bekymringsgrænsen

Det er så steget til syv nye smittede i uge 8, hvilket akkurat er nok til at sende Halsnæs Kommune tilbage i 'det dårlige selskab' af kommuner med incidenstal over 20, som er myndighedernes bekymringsgrænse.

Til gengæld er vores nabokommune Gribskov, efter et relativt højt smittetal for et par uger siden, nu langt under bekymringsgrænsen.