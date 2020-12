Mandag, tirsdag og onsdag er det muligt at blive testet for covid-19 i Rådhussalen, Frederiksværk. Foto: Jan Stephan.

Covid-19: Ny smitterekord for Halsnæs

93 Halsnæsborgere er blevet testet positive for covid-19 den seneste uge - trods ny smitterekord ligger Halsnæs fortsat lavest i hovedstadsområdet

Køen voksede hurtigt, da Halsnæs Kommune mandag formiddag åbnede et midlertidigt covid-19 testcenter i Rådhussalen, Frederiksværk.

I tre dage fra mandag 21. til onsdag 23. december er det muligt, uden tidsbestilling, at få lavet en PCR-test ved podning i halsen. Der er åbent mellem kl. 9-17.

"På grund af begrænset kapacitet opfordrer vi til, at du kun lader dig teste, hvis det er nødvendigt, så borgere i risikogruppen eller med kritiske funktioner i samfundet kan komme til."

Allerede mandag formiddag stod det klart, at de 400 test slet ikke ville række.

De bagerste i køen fik derfor besked om, at de ikke kunne være sikre på at blive testet.

Samtidig blev der arbejdet ihærdigt på at fremskaffe flere testkits, og det lykkedes:

"Vi er lykkedes med at skaffe flere test, så lige nu vurderer vi at have test nok," fortæller kommunikationsleder Martin Ishøy mandag formiddag til Halsnæs Avis.