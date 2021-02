Send til din ven. X Artiklen: Covid-19: Laveste smittetal i Halsnæs i fire måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19: Laveste smittetal i Halsnæs i fire måneder

Kun syv Halsnæsborgere er blevet testet positive for covid-19 den seneste uge

Halsnæs - 09. februar 2021 kl. 12:40 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Det går fortsat den rigtige vej for smittetallet i Halsnæs. Den seneste uge er syv Halsnæsborgere testet positive for covid-19. Vi skal hele fire måneder tilbage til starten af oktober (uge 41) for at finde et lavere smittetal.

Smittehyppigheden (incidensen) i Halsnæs er hermed nede på 22,4, hvilket er meget nær sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 nye ugentlige smittede pr. 100.000 borgere.

839 færdig-vaccinerede Lørdag var Rådhussalen endnu en gang omdannet til pop-up vaccinationscenter. Ca. 90 hjemmeboende ældre, som modtager pleje og praktisk hjælp, kunne her få deres andet stik.

Hermed er de fleste i denne målgruppe færdigvaccinerede.

I alt 1.147 Halsnæsborgere (pr. 8 februar) er blevet vaccineret mod covid-19. Heraf er 839 færdig-vaccinerede, svarende til ca. 3 procent.

Fortsat kviktest i Gjethuset Flere regioner har med øjeblikkelig virkning toppet samarbejdet med SOS International på grund af uregelmæssigheder omkring både hygiejne og datasikkerhed hos underleverandøren Medicals Nordic.

I Region Hovedstaden fortsætter samarbejdet med SOS International måneden ud, derfor er det fortsat muligt at blive kviktestet i Gjethuset hver dag mellem kl. 8-20 uden tidsbestilling

Region Hovedstaden har stillet i udsigt, at der vil være testcenter i Gjethuset i tre måneder. Halsnæs Kommune forventer derfor, at det også i marts og april er muligt at blive kviktestet i Gjethuset - blot med en anden udbyder end SOS International.

Test på plejecentre, dagtilbud og skoler

Halsnæs Kommune har uddannet testmedarbejdere, som står for podning på kommunens plejecentre, hvor der løbende PCR-testes.

Personalet i kommunens sociale botilbud er i flere uger blevet tilbudt lyntest to gange om ugen.

Det samme skulle gælde personalet i kommunens dagtilbud fra 28. januar. Forskellige udfordringer har dog gjort, at det endnu ikke er helt på plads.

I denne uge er 0. - 4. klasseeleverne startet i skole igen. Her vil lærere og pædagoger få tilbudt lyntest en gang i denne uge - og herefter to gange ugenligt.

I første omgang har Halsnæs Kommune lavet aftale med Mobile Medicals, men planen er, at Halsnæs Kommune selv overtager denne testning om nogle uger, når kommunen har opbygget eget testteam.

Orlov fra børnepasning Halsnæs Kommune har med virkning fra februar givet forældre mulighed for at slippe for betaling, hvis de en periode passer barnet hjemme i stedet for at gøre brug af dagtilbud.

Det tilbud har forældre med 48 børn i dagtilbud takket ja til her i februar.