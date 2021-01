Efter smitterekord i juleugen (uge 52), hvor 125 Halsnæsborgere blev testet positive for covid-19, faldt smittetallet ugen efter (uge 53) til 96. Men faldet kan skyldes, at færre har ladet sig teste. Grafikken er lavet på basis af tal fra Statens Serum Institut.

Covid-19: Høj positivprocent i Halsnæs

Selvom det er et pænt fald i forhold til de 125 positivtestede ugen før, så er det ikke nødvendigvis tegn på, at smitten er på vej ned i Halsnæs. Langt færre har nemlig ladet sig teste - til gengæld er en større andel testet positive.

For at forebygge og inddæmme smitten indførte Styrelsen for Patientsikkerhed 8. december et midlertidigt besøgsforbud på Hundested Plejecenter. Det gælder stadig. Det betyder, at hver beboer kun kan få besøg af én nærmeste pårørende.