Covid-19: Halsnæs gør klar til vaccinen

De fleste ser frem til, at man i Danmark kan begynde at vaccinere mod covid-19.

Myndighederne er godt i gang med at forberede vaccination af borgerne.

Det gælder også Halsnæs Kommune, hvor en arbejdsgruppe får til opgave at hjælpe Region Hovedstaden med at udpege de borgere og ansatte, som først får tilbud om at blive vaccineret.