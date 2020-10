Halsnæs Kommune er endnu en gang den kommune i Hovedstadsområdet, som har færrest nye covid-19 tilfælde. I ugen tirsdag 29. september til mandag 5. oktober blev 4 Halsnæs-borgere testet positive for covid-19. Grafik: dr.dk på basis af tal fra Statens Serum Institut.

Covid-19: Fire nye tilfælde i Halsnæs

CORONA I ugen tirsdag 29. september til mandag 5. oktober blev 4 Halsnæs-borgere testet positive for covid-19.

Ugen før var tallet 5, og ugen forud var tallet 8. Så smittetallet i Halsnæs ser ud til igen at være på vej ned - selvom man skal være varsom med at konkludere for meget på tal, som er så små.