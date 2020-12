En boenhed med 10 beboere på plejecentret Løvdalen er 'lukket ned', efter en medarbejder er blevet testet positiv for covid-19. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Covid-19: Del af plejecenter lukket ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19: Del af plejecenter lukket ned

En medarbejder på Løvdalen er testet positiv for covid-19. Alle bo-enhedens medarbejdere og beboere er nu ved at blive testet

Halsnæs - 02. december 2020 kl. 12:11 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

En ansat på plejecentret Løvdalen er blevet testet positiv for covid-19.

Da medarbejderen har været på arbejde, mens vedkommende har udgjort en potentiel smitterisiko, er den berørte boenhed med 10 beboere blevet 'lukket ned'.

Beskeden om den coronasmittede medarbejder indløb tirsdag morgen til Halsnæs Kommune, som herefter tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning.

"Boenheden blev pr. automatik straks lukket ned for at beskytte både beboere og medarbejdere. Hoveddøren til boenheden er blevet lukket - alle med adgang skal være identificerbare, og alle medarbejdere udstyres med ekstra værnemidler," fortæller chef for Sundhed og Ældre, Birgit Gundorph-Malling.

"Vi har også været i gang med at smitteopspore: Hvem har været på vagt, og hvem har haft kontakt med den smittede? Har der været familiebesøg i boenheden""

"Boenheden skal gennemtestes, og vi forventer, at vi i dag (onsdag) får besøg af en podebil."

"Vi har hidtil ikke haft nogen covid-19 tilfælde hos beboere på plejecentrene i Halsnæs Kommune. Det skyldes ikke mindst, at vores medarbejdere er så omhyggelige. Jeg krydser fingre for, at vi stadig ikke har nogen tilfælde, når vi får testresultaterne," slutter Birgit Gundorph-Malling.

Hvor galt den kan gå, er Tårnby Kommune et eksempel på. Ved et smitteudbrud på et plejehjem er 20 ansatte og 31 beboere blevet testet positive for covid-19.