Coronasmitten falder fortsat

I ugen fra 26. januar til 1. februar blev 21 Halsnæsborgere testet positive for covid-19 mod 25 ugen før. Det er femte uge i træk, at coronasmitten falder i Halsnæs.

Mindste børn i skole

På mandag 8. februar kan alle elever i landets 0.-4. klasser komme i skole igen. Det gælder naturligvis her i Halsnæs. De mindste elever har ikke været fysisk i skole siden 18. december. Senest fredag vil forældre modtage information via Aula om, hvordan opstarten komme til at forløbe. Også SFO og klubtilbud åbner for de mindste elever fra mandag.