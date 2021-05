'Coronamoen' vandrer ind i Torup kirke den 3. juni til en gudstjeneste fyldt med poesi.

'Coronamoen' - få en poetisk vaccine

Halsnæs - 30. maj 2021 kl. 06:27 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

'Coronamoen' – vandrer ind i Torup kirke, den 3. juni kl. 19.30 og du er inviteret til en mosaik af en gudstjeneste, hvor poesien vandrer med musikken, og maleri, dans og sang finder sammen. Medvirkende er Bolette Borg, performer, skuespiller og cand mag. i læring og forandringsprocesser. Lotte Grønborg: Præst og sanger. Matias Fyhn, cellist og August, musikproducer og lydmand. Kom og vær med til en aften hvor det er det legende ord, der skaber sporet til denne aftens sanselige Gudstjeneste. – en aften skabt på baggrund af vores vandring i Coronaland, og hvor også din egen vandring skal få plads.

Lys for enden af tunnelen Den 21.3.2020 blev vi alle sendt på Herrens mark med Corona ordet i hånden og frygten i ånden.

Her, hvor vi måske ser lys for enden af tunnelen, er det tiden at spørge, hvad godt vi måske også lærte og vil bære videre fra den lange coronavandring? Det er noget af det denne aftens poetiske gudstjeneste vil undersøge.

Poeten er Bolette Borg, der digtede sig igennem coronaland, samtidig med, at hun mødte mennesker og oplevede at fællesskabet og samskabelsen fandt nye former og meninger. Hendes veje kom også forbi Halsnæs, hvor hun blandt andet mødte præst Lotte Grønborg. Det er i en samskabelse mellem præsten og poeten denne gudstjeneste udfolder sig. En gudstjeneste, der inviterer menigheden til at skabe med på at finde mening og vej i coronaland.

Nyt landskab Ordet Coronamoen slægter både caminoen og camønoen og evt andre pilgrimsruter på.

For på en pilgrimsvandring forlader man det trygge og kendte og begiver sig ud i nyt landskab, for at møde nye sammenhænge og ny mening. Man kan møde sig selv på ny, og i mødet med Gud og andre mennesker opdage rigdomme og dybder, som man ellers aldrig havde fået øje på før.

Sådan har vandringen gennem coronaland også givet mulighed for nye indsigter og tro.

Kropslige erfaringer Gudstjenesten denne aften vil bevidne, at legen med ord kan skabe nye spor, til nye fællesskaber og sameksistens. Hvordan poesien kan bruges til komme igennem smerte og frygt, og til at skabe glæde med ord. Hvordan bevægelsen i krop og skrift kan forvandle tvivl til tro. Lotte Grønborg vil kaste sig ud i et bibelsk tvist på, hvordan ordet kan forkyndes og vække tro på ny mening og nyt håb, med nedslag i aftenens poetiske værker. Bolette Borg ønsker med at bidrage med de kropslige erfaringer og sansninger hun har gjort gennem det seneste år. Oplevelsen af, hvordan poesien og bevægelsen har været med til at forstærke hendes tro på fællesskaber og frugtbar sameksistens. Hun har igennem de seneste år arbejde med poesien, som en måde at forandre og transformere indre og ydre sansninger, til legen med ord. Til poesi! Og erfaret, at der gennem poesien er tændt gnister hos andre mennesker, der er blevet inspireret til at give deres tro og håb udtryk i både musik, dans og maleri. Små kunstneriske værker på trods af tid og rum er opstået. Et vidnesbyrd om , at vi er Guds medskabere, og hinandens hyrder. Så kom få en poetisk vaccine til den trængte sjæl og længselsfulde krop!