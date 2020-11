Lisbeth Petersen har været lønmodtager hele sit voksne liv. Nu er hun som 56-årig blevet selvstændig med egen klinik. Her står hun i den nyindrettede klinik Lipe Beauty, som for kort tid siden var teenageværelse. Foto: Kim Larsen.

Coronakrise førte til fyreseddel: Nu er Lisbeth sprunget ud som selvstændig

Har åbnet kosmetolog-klinik i sit private hjem på Flintevænget - i datterens nu tidligere teenageværelse

Lisbeth Petersen har arbejdet som testoperatør i en stor elektronikvirksomhed i Nærum. Et arbejde som hun var rigtig glad for. Så kom coronavirus og vendte op og ned på alt. Virksomheden blev ramt hårdt, da store dele af verden lukkede ned - bl.a. Kina og USA, som var de største kunder. Trods lønkompensationsordning kunne afskedigelser ikke i længden undgås.

"Vi var 20 mennesker, som blev fyret i uge 28. Nogen stor overraskelse var det ikke, men det var en rigtig kedelig dag, at skulle sige farvel til mange gode kollegaer. Jeg har været rigtig glad for at være der," fortæller Lisbeth Petersen.

"Jeg var ked af det. Men allerede da jeg sad i bilen på vej hjem, tog jeg beslutningen. Det her må være et hint om, at det er nu, du skal være selvstændig. Jeg gør det!" sagde Lisbeth Petersen til sig selv.

Håndeksem Lisbeth har gennem flere år døjet med en voldsom håndeksem, der startede som nikkelallergi.

"Jeg slog ud af næsten alt. Så jeg havde brug for at kunne læse og forstå, hvad der står bag på flaskerne. Det var det, som fik mig i marts 2018 at starte på kosmetologuddannelsen "

"Jeg gik på kursus om aftenen, mens jeg fortsat arbejdede om dagen. Jeg blev grebet af det. Det var virkelig spændende at lære om huden."

"Efter 18 måneder var jeg færdig som kosmetolog i oktober 2019. Det var så min plan, at jeg på ren vennebasis skulle hygge om familie, venner og veninder i fritiden ved siden af mit gode arbejde."

Plan måtte revideres Den plan måtte Lisbeth revidere, da hun i juli mistede sit job. Hun blev fritstillet med seks måneders løn, og det gav tid til at forberede den ny tilværelse som selvstændig klinikejer.

Der var fuld opbakning fra både mand og de to døtre på 15 og 17 år. Den yngste sagde tilmed ja til at flytte til et mindre rum, så hendes mor kunne forvandle hendes teenageværelse til klinik.

Ombygning og indretning har været et familieprojekt, og de to piger stiller sig også gerne til rådighed som 'forsøgskaniner' i moderens klinik.

Det byder klinikken på Lipe Beauty tilbyder diverse former for ansigtsbehandling, rådgivning i forhold til hudtyper, salg af diverse produkter, voksbehandlinger (også intimvoks til kvinder), vipper og bryn, f.eks. lash lift, samt manicure og pedicure.

I klinikken tilbyder Lisbeth Petersen også 'Japansk Lifting', som løfter, glatter og afspænder hele ansigtet - et alternativ til kirurgi.

Samt 'Access Bars' som er en blid behandling af 32 punkter på hovedet.

"En alternativ behandling, som får dig til at slappe af og hjælpe dig til at slippe tankemylder og stress," fortæller Lisbeth Petersen.

