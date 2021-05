Der bliver hverken pokalkamp i aften eller topopgør på lørdag for Andreas Gaddrup og holdkammeraterne i FFK - det er corona'en der spænder ben.

Corona udsætter fodboldkampe

Den skulle have stået på pokalfodbold onsdag aften mod sjællandsserie mandskabet fra Liria, og på et ægte topopgør i Serie 3 mod Skævinge på lørdag for FFK´s bedste mandskab.

Men begge disse kampe er nu udsat, og påny er det corona, der spænder ben for de idrætsmæssige udfoldelser. Det er tredje gang siden i vinter, at FFK's seniorafdeling er corona-ramt.