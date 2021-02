Corona-testbilen kommer til Hundested

Halsnæs Kommune har i flere omgange haft besøg af Region Hovedstadens testbil, som har foretaget mobile PCR-tests i blandt andet Melby, men inden længe kommer turen til Hundested.

"Hele næste uge har borgere i Halsnæs Kommune mulighed for at få foretaget en PCR-test i Gubben i Hundested. Ved en PCR-test bliver du podet i halsen, og du får som regel svar inden for 48 timer," fortæller Halsnæs Kommune om test i Hundested den 22.-28 februar, begge dage inklusiv, i tidsrummet 08.00-13.45.

Der er ikke tidsbestilling, så det handler bare om at møde op - husk at kontakte egen læge først hvis det er et barn under to år, som skal testes.

I Gjethuset i Frederiksværk er der fortsat mulighed for kviktest alle dage kl. 8-20.