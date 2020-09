Corona-påbud til kro

En patrulje fra Nordsjællands Politi lagde lørdag aften ved 21.30-tiden vejen forbi Asserbo kro i Halsnæs. Det skete i forbindelse med at politiet var rundt og tjekke de nye corona-påbud.

Patruljen konstaterede, at hverken personale eller kunder brugte mundbind, hvilket udløste et påbud til kroen, om at bringe sagen i orden, hvilket så også skete, oplyser vagtchef David Borchersen, Nordsjællands Politi.