Corona lukker for besøg på plejecenter

08. december 2020 Af Niels Jørgen Larsen

Efter at det er konstateret at fire beboere og fire medarbejdere på en afdeling på Hundested Plejecenter er smittet med COVID-19 bliver besøgsreglerne på hele Hundested Plejecenter nu skærpet.

I første omgang blev der lukket for besøgende på afdeling Slottet, hvor smitten er konstateret, men Styrelsen for Patientsikkerhed har tirsdag meddelt Halsnæs Kommune at hele plejecentret lukkes ned. Kommunen forklarer således på sin hjemmeside:

»Styrelsen for Patientsikkerhed har indført et midlertidigt besøgsforbud på Hundested Plejecenter, efter der er konstateret smitte med COVID-19 blandt beboere og medarbejdere. Det sker for at forebygge og inddæmme smitten.Det betyder, at hver beboer fra og med den 8. december kun kan få besøg af én nærmeste pårørende i beboerens egen bolig. Alle andre pårørende kan altså pt. ikke besøge deres ældre. Det gælder uanset hvilket afsnit af plejecentret den ældre bor på. Ligesom det også gælder plejecentrets udendørsarealer og i beboerens egen bolig.«

For beboere der er kritisk syge eller døende vil der dog gælde særlige undtagelser. Hundested Plejecenter kontakter de nærmeste pårørende med information om det midlertidige besøgsforbud og dets betydning.

Siden mandag er er der ikke konstateret nye smittetilfælde blandt beboere og personale på plejecentret, og testproceduren er sat igang som tilfældet var efter et smittetilfælde for en medarbejder på Løvdalen for nylig.

»Halsnæs Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed følger situationen på Hundested Plejecenter tæt og vil løbende revurdere behovet for besøgsforbuddet og dets længde,« hedder det på hjemmesiden.

Siden mandag er der kommet 12 nye tilfælde i Halsnæs Kommune - fundet blandt blot 66 testede borgere. Det bringer tallet for de seneste syv dage op på 62, svarende til incitenstal 198,7 pr. 100.000 borgere, som er ny rekord for kommunen.